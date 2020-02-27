Это война? Осмелевший Эрдоган решился на конфликт с Путиным

Боевики в Сирии при участии турецких военных вели огонь по
самолетам воздушно-космических сил России, сообщает телеканал
"Россия-24". Применялись переносные зенитно-ракетные комплексы. О
потерях среди российских ВКС не сообщается.
Провинция Идлиб – последний оплот вооруженной сирийской оппозиции. К концу февраля армия Башара Асада заняла более половины территории региона. Анкара на успехи Дамаска и стоящей за его спиной Москвы реагирует нервно. Последние дни Турция фактически ведет боевые действия на стороне боевиков.
Источники сообщают об артиллерийских обстрелах сирийской армии со стороны турецких военных. В свою очередь самолеты МиГ-23 и Су-34 ВКС России наносят удары по боевикам.
Москва и Анкара уже однажды стояли перед угрозой полноценного военного конфликта. В ноябре 2015 года Турция сбила российских бомбардировщик Су-24 – погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков, штурмана Константина Мурахтина удалось спасти. Во время операции погиб морпех Александр Позыныч, был поврежден вертолет.
Инцидент повлек резкое обострение российско-турецких отношений. Москва ввела против Анкары экономические санкции и прекратила политическое контакты. Спустя девять месяцев президент Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения.
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