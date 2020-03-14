Глава Минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров страны из-за коронавируса

А недавно вступивший в должность министр здравоохранения Украины Илья Емец и вовсе прогнозирует государству геноцид. По его словам, в случае начала эпидемии умрут все проживающие на его территории пенсионеры.
Емец обратил внимание, что вирус чаще поражает людей старших поколений, чем молодых.
"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры, если это случится", – сказал политик.
Его высказывание быстро вызвало ажиотаж в интернете и медийном пространстве. Позже министру пришлось объясняться за свои слова. Емец заявил, что хотел лишь сказать о предрасположенности пожилых людей к заболеванию. Следовательно, у них имеется повышенный риск летального исхода. Однако глава Минздрава заверил, что здоровье этой категории граждан находится на контроле ведомства.
Напомним, что согласно последним данным, коронавирус COVID-2019 заразил более 145 тысяч человек по всему миру. Его жертвами стали свыше 5,5 тысячи человек. На Украине инфекцию подхватили трое человек, один из которых скончался.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Чего боится коронавирус?
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Пандемия это ,что?
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Как давно вы на форуме?