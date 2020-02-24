Сын прилюдно осрамил Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Дубинский разместил на своей странице в "Фейсбуке" видеозапись с молодым человеком, похожим на младшего сына Петра Порошенко. Ролик был снят во время концерта российского рэп-исполнителя Face в Великобритании.
В кадре можно увидеть, как предполагаемый наследник экс-президента Михаил поднимается на сцену. Артист приветствует его словами "Русские вперед". После этого молодому человеку дают микрофон, и он начинает петь вместе с рэпером.
Многие пользователи считают, что своими действиями сын опозорил политика. Сам бывший лидер Украины пока никак не отреагировал на инцидент. Однако, согласно данным телеграм-канала "Легитимный", Петр Порошенко знает о нашумевшем ролике и уже потребовал от наследника удалить все видео с этого концерта.
"Петр Алексеевич устроил допрос сыну, у которого спрашивал про все с этой вечеринки, и было ли что-то еще подобное", – сообщил анонимный источник. Сейчас в штабе бывшего президента решают, как им разрешить информационный скандал.
Напомним, что это не первая громкая выходка сына экс-главы Украины. Несколько лет назад Михаил Порошенко появился в английском "Конкорд колледже" в футболке с надписью Russia. Политик тогда объяснил, что молодой человек выбрал такую одежду для Хэллоуина, передает РИА ФАН.
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