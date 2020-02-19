Рыдающий на людях Порошенко попался на чудовищном обмане

Снимок четы опубликовал на своей странице в
"Фейсбук" бывший глава киевской партии "Движение новых сил"
Северион Дангадзе. Петр Порошенко с супругой, одетые в черное, стоят с цветами возле автомобильной шины, которая, видимо, символизирует погибших на
Майдане зимой 2014 года.
Бывший президент делает вид, что вытирает слезы. Чисто теоретически Порошенко мог пустить скупую мужскую слезу, но в сентиментальность политика украинцы не поверили.
Если Порошенко действительно скорбит о погибших, почему за пять лет президентства не установил памятник "Небесной сотне", вопрошает Дангадзе. "Этот артист только дом себе построил и собачью будку. Остальное все украл", – написал политик.
Устроенный экс-президентом спектакль вызвал вопросы и у правозащитника Сергея Наумовича. По его словам, анонса мероприятия не было, но вокруг президента и его супруги куча фотографов. Как они узнали, что Порошенко будет оплакивать погибших в конкретное время и в конкретном месте, недоумевает общественник. Он предположил, что политик привез с собой лояльных представителей прессы.Ранее "Дни.ру" писали о неудачной поездке Петра Порошенко в Мюнхен на конференцию по безопасности. Политик пытался попасть в зал, где выступал Владимир Зеленский, но его не пустила охрана. Свидетелями конфуза стали немецкие депутаты Европарламента.
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