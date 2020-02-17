Погнали в шею: Порошенко в Мюнхене опозорился на весь мир

На прошлой неделе в Мюнхене состоялась конференция по
безопасности. На мероприятии был представлен весь цвет мировой политической и
экономической элиты: президенты, министры, главы крупных корпораций и
влиятельные общественные деятели. По каким-то причинам Петр Порошенко решил,
что в этой компании ему самое место.
По всей видимости, общение с западными лидерами не задалось, поэтому экс-президент решил скоротать время, слушая выступление Владимира Зеленского. К слову, нынешнему украинскому лидеру отвели небольшое помещение и даже поначалу не предоставили микрофона.
Но и здесь Порошенко ждало разочарование. Бывшего президента не пустили в зал и потребовали покинуть место выступления Зеленского. Свидетелями инцидента стали немецкие депутаты Европарламента.
По понятным причинам широкой огласке произошедшее Порошенко придавать не стал. Наоборот, принадлежавшие ему телеканалы всячески старались создать у зрителя ощущение причастности бывшего украинского лидера к мировой политике.
Пока Порошенко создавал массовку на Мюнхенской конференции, против него возбудили два новых уголовных дела. Бывшего президента подозревают в завладении и растрате государственных средств. По этим пунктам политику грозит до 12 лет лишения свободы.
Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. Помимо прочего, бывшего президента подозревают в отмывании преступных средств и государственной измене при подписании минских соглашений.
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