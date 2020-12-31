Лукашенко рассказал об изменении Конституции: Свою власть продлевать не буду

Созыв Всебелорусского народного собрания запланирован на начало следующего года. Это неконституционный орган. Он определяет социально-экономическое развитие страны на ближайшие пять лет.
Ранее в экспертном сообществе заподозрили Лукашенко в намерении прописать ВНС в Конституции республики. По мнению аналитиков, Батька может оставить президентский пост и перейти на должность главы ВНС с обширными полномочиями.
Лукашенко в ходе ходе общения с сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ попытался развеять эти слухи. Он пообещал, что "бешеных полномочий" у ВНС не будет.
По словам Лукашенко, продлевать свое нахождение во власти через пост главы президиума ВНС он не собирается. Вопрос внесения собрания в Конституцию тоже пока не решен, добавил глава государства.
Главное – справиться с экономическими проблемами, отметил белорусский лидер. По словам президента, протесты ему не страшны. "Не перейдут красную черту – будут ходить. Перейдут – получат", – цитирует главу государства БЕЛТА .
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Оппозиция не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой президентский срок и считает выборы сфальсифицированными. Евросоюз ввел против него персональные санкции.
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