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Политика
Белорусский эксперт назвал четыре судьбоносные ошибки Лукашенко: Каждая расширяла пропасть

Белорусский эксперт назвал четыре судьбоносные ошибки Лукашенко: Каждая расширяла пропасть

Александр Лукашенко. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В настоящее время большинство наблюдающих за ситуацией в Белоруссии аналитиков уверены, что крах действующего режима неминуем. Но этого можно было избежать.
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Белорусский журналист Игорь Ильяш считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил четыре судьбоносные ошибки, каждая из которых "расширяла пропасть" между государством и народом и ставила крест на будущем его власти. Если бы глава государства не допустил хотя бы одной из них, он мог бы рассчитывать на лучший для себя выход из ситуации.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению эксперта, первая ошибка Лукашенко заключалась в отрицании опасности пандемии COVID-19 и нежелании с ней бороться. Из-за этого даже некогда безразличные к политике граждане осознали, что им придётся спасать себя самостоятельно, а власть в глазах народа оказалась абсолютно бесполезной. В результате люди начали самостоятельно приобретать средства индивидуальной защиты, соблюдать самоизоляцию и отказывались от проведения массовых мероприятий. Всё это дало стимул для развития самоорганизации и политической активности белорусов.

Вторым промахом Батьки было бездумное устранение главных политических конкурентов: Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, которых арестовали ещё до начала президентских выборов. Эти кандидаты были настолько популярны среди населения, что сами очереди на подпись за их выдвижение превращались в пикеты. Суровые репрессии, которые Александр Лукашенко устроил в отношении оппозиции, не оставили равнодушными даже самых аполитичных граждан.

Третьей ошибкой Лукашенко журналист назвал насилие над протестующими, которые вышли на улицы в поддержку своих кандидатов. В надежде разобраться с недовольством быстро и "по старинке" президент не учёл, что самосознание граждан за последние годы повысилось. Они рассматривали происходящее не как акцию против оппозиции, а как акцию против народа. В результате после избиений и задержания десятков людей на улицы вышли сотни тысяч неравнодушных.

Наконец, последним гвоздём в крышку гроба политической карьеры белорусского лидера стал его отказ идти на компромиссы. Батька мог бы освободить политзаключенных, начать переговоры, признать прежние ошибки и наказать превысивших полномочия правоохранителей. Но вместо этого Лукашенко решил усилить террор и репрессии. Эксперт считает, что это дало краткосрочный эффект, но даже силовики считают, что уже весной Белоруссию ждёт вторая волна ещё более ожесточенных протестов.

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Автор: 30 декабря 2020, 08:41 Источник: Белсат TV ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость
Ответить
Наказывая зло, Господь лишает его разума. Дальше зло само себя уничтожает. Зло для Белоруссов это лукашенко. Каждый желает его уничтожения. За все его преступления. Синергия желаний миллионов воплощается в жизнь. Он будет уничтожен!
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