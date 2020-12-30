Белорусский эксперт назвал четыре судьбоносные ошибки Лукашенко: Каждая расширяла пропасть

В настоящее время большинство наблюдающих за ситуацией в Белоруссии аналитиков уверены, что крах действующего режима неминуем. Но этого можно было избежать.

Белорусский журналист Игорь Ильяш считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил четыре судьбоносные ошибки, каждая из которых "расширяла пропасть" между государством и народом и ставила крест на будущем его власти. Если бы глава государства не допустил хотя бы одной из них, он мог бы рассчитывать на лучший для себя выход из ситуации.

По мнению эксперта, первая ошибка Лукашенко заключалась в отрицании опасности пандемии COVID-19 и нежелании с ней бороться. Из-за этого даже некогда безразличные к политике граждане осознали, что им придётся спасать себя самостоятельно, а власть в глазах народа оказалась абсолютно бесполезной. В результате люди начали самостоятельно приобретать средства индивидуальной защиты, соблюдать самоизоляцию и отказывались от проведения массовых мероприятий. Всё это дало стимул для развития самоорганизации и политической активности белорусов.

Вторым промахом Батьки было бездумное устранение главных политических конкурентов: Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, которых арестовали ещё до начала президентских выборов. Эти кандидаты были настолько популярны среди населения, что сами очереди на подпись за их выдвижение превращались в пикеты. Суровые репрессии, которые Александр Лукашенко устроил в отношении оппозиции, не оставили равнодушными даже самых аполитичных граждан.

Третьей ошибкой Лукашенко журналист назвал насилие над протестующими, которые вышли на улицы в поддержку своих кандидатов. В надежде разобраться с недовольством быстро и "по старинке" президент не учёл, что самосознание граждан за последние годы повысилось. Они рассматривали происходящее не как акцию против оппозиции, а как акцию против народа. В результате после избиений и задержания десятков людей на улицы вышли сотни тысяч неравнодушных.

Наконец, последним гвоздём в крышку гроба политической карьеры белорусского лидера стал его отказ идти на компромиссы. Батька мог бы освободить политзаключенных, начать переговоры, признать прежние ошибки и наказать превысивших полномочия правоохранителей. Но вместо этого Лукашенко решил усилить террор и репрессии. Эксперт считает, что это дало краткосрочный эффект, но даже силовики считают, что уже весной Белоруссию ждёт вторая волна ещё более ожесточенных протестов.