"Потерянное десятилетие": экономист Чалый вынес приговор режиму Лукашенко

Экономист Сергей Чалый высказался о шансах Александра Лукашенко удержать власть. Он считает, что сегодняшнее состояние экономики Белоруссии нельзя назвать нормальным:





Эксперт считает, что нельзя сравнивать этот год с 2019-м, и даже с 2010-м. "Фактически, потерянное десятилетие", – вынес вердикт экономист. Он констатировал, что экономика республики не растет, и доходы населения примерно такие же, как в 2010 году.

По его словам, серьезного потенциала для ее роста при сложившейся модели нет. На ютуб-канале "Страна для жизни" независимый эксперт отметил, что политический кризис, который не разрешился, оказывает очень серьезное влияние на происходящее с экономикой Белоруссии.

Чалый отметил, что теряется доверие потребителей к белорусской банковской системе и к рублю. Он констатировал, что люди не делают долгосрочные покупки, так как не надеются на улучшение своего благосостояния в ближайшем будущем.

Эксперт заявил, что в целом экономика страны находится в состоянии паралича. Отвечая на вопрос о том, как долго Александр Лукашенко сможет платить силовикам, Чалый озвучил несколько важных моментов. По его мнению, кто-то вынужден оставаться на такой работе из-за больших долгов, а кое-кто вошел во вкус, работая в режиме "иногда не до законов".

По словам эксперта, граждане Белоруссии ждут и опасаются не того, чего действительно стоит опасаться. По его мнению, нужно бояться не краха или кризиса, а застоя.