Избрание Байдена назвали судьбоносным событием для Белоруссии

Эксперт прогнозирует скорые перемены во внешней политике США. По его мнению, избранный глава Белого дома Джо Байден будет уделять событиям в Восточной Европе больше внимания, чем его предшественник Дональд Трамп.
Константинов считает, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Евросоюз и требовать повлиять на ситуацию в Белоруссии. "Пока еще это не столь очевидно, поскольку происходит утверждение демократов у руля государства, однако в скором времени мы явно заметим перемены во внешней политике США", – полагает эксперт.
Перед выборами в США политический аналитик Дмитрий Болкунец пообещал президенту Белоруссии Александру Лукашенко серьезные проблемы в случае победы Джо Байдена. Новая администрация Белого дома не намерена смотреть на происходящее в республике сквозь пальцы, предупредил эксперт.
Джо Байден поддержал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Избранный президент США осудил власти республики за применение силы в отношении протестующих.
По словам Тихановской, она собирается встретиться с Байденом после его инаугурации. Политик сообщила, что получила от избранного президента США приглашение на церемонию.
Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. США и Евросоюз не признают переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Брюссель ввел против него персональные санкции.
Популярные темы форума
Украина
Ната - некрофилка
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Друзья России
Деньги-ЗЛО!
Клуб Высокая Миля
Селибат
Изгой
Трусы навального