Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Воскресенье
27 декабря
Лента новостей
15:57
Звезда "Дома-2" стала чиновником после лечения от алкоголизма
15:52
"Давление скачет": вдова Табакова скрывает госпитализацию
15:39
Лукашенко лишил себя памятника – политолог
14:53
100 миллионов Валентины Легкоступовой могут кануть в небытие
14:28
Подольская и Пресняков решились на крупную покупку в пандемию: Я всегда мечтала об этом
14:13
"Хочу жить для себя": Лолита отказалась от родов
13:42
В России решили изменить зарплаты учителей
13:19
"Я сидячая": 73-летняя Тарасова пожаловалась на здоровье
12:52
"Кромешный ад": Сурганова о муках из-за онкологии
12:43
Дружба до гроба: Киркоров предложил Баскову занять место на кладбище
12:23
"Сообразили на троих": Стала известна связь Булановой, Лазаревой и Рогожина
11:44
Эксперт: Лукашенко не стоит ждать ничего хорошего от Москвы из-за несоблюденной договоренности
11:16
Провалившаяся на льду Бузова не оправдала надежд фанатов
10:58
Брак "по залету"? Арзамасовой и Авербуху предрекли скорый развод
10:49
Петросян спутался с липовой Пугачевой вместо воссоединения со Степаненко
08:52
"Сколько бездельников": россияне разнесли участников "Дома-2"
06:29
Седокова показала прелести в обтягивающем топе
04:38
"Старо выглядит": Навка вызвала оторопь видом без макияжа
02:37
Жена Сноудена показала новорожденного сына
00:26
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 декабря 2020 года
22:03
"Вирус повлиял": Грачевский высказался о продаже "Ералаша"
20:52
В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о мобилизации в случае войны с Россией: Очков себе не добавил
20:14
Стало известно о скором отцовстве Моргенштерна
17:41
Успенская призналась в чувствах к женатому красавцу: В Новый год с надеждами
17:34
Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
17:26
"Все очень плохо": у матери Саши Черно случился второй инсульт
17:18
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака от Василисы Володиной
16:35
"Это самое страшное": Пригожин пропустил юбилей матери
16:26
Зудина вышла на связь после известия об экстренной госпитализации
16:12
"Любовь слепа": певица Монеточка вышла замуж
15:31
Появились данные о пополнении в семье Арнтгольц
15:13
В Москве скончался легендарный разведчик Джордж Блейк
14:52
Кадони назвал Бородину стервой: Бескомпромиссная и эгоистичная
14:35
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский
14:31
Звезда "Универа" заявила о романе с Кристиной Асмус
14:06
Боярский в день рождения показал себя в неожиданном виде
13:57
Киркоров резко ответил на слухи о своей свадьбе
13:38
"Умерла после инсульта": Цивин откровенно о покойной возлюбленной и матери своего сына
13:10
В полку Малахова и Борисова прибыло: определена судьба Бузовой и Бородиной после закрытия "Дома-2"
13:09
Марину Зудину экстренно госпитализировали в Москве
13:04
Новый выходной и выплаты врачам в "красных зонах": ЕР показала отчет работы за неделю
12:43
Какие отношения сложились у 16-летнего сына Авербуха и Арзамасовой
12:37
Политолог Дзермант о неудаче протеста в Белоруссии: Кардинального сдвига не произошло
12:26
Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
12:18
"Притворяется новым": Собчак присоединилась к травле Костенко из-за обносок
11:41
"Он выживал всех": Близкий мужчина Цымбалюк-Романовской выдал правду про Джигарханяна
11:40
Избранница Жигунова оказалась в черном списке приставов
11:26
Обомлевший Галкин едва не покалечился возле своего замка
11:00
В Киеве отреагировали на слова Лукашенко о "тоннах оружия из Украины"
10:53
"Сзади все хорошо!": Нагиев не смог сдержаться перед телом Лолиты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Он выживал всех": Близкий мужчина Цымбалюк-Романовской выдал правду про Джигарханяна
Оскорбленная Цымбалюк-Романовская вылила на Малахова ушат помоев: Считала его лучшим
"Развеяло все сомнения": Лазарева застукали на отдыхе с Малиновским
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский
Слившаяся в поцелуе с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская ответила врагам: Всегда завидовали
"Я могла бы ей дать по морде": вдова Джигарханяна жестко прошлась по Цымбалюк-Романовской
Политика
Лукашенко лишил себя памятника – политолог

Лукашенко лишил себя памятника – политолог

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политолог Артем Шрайбман считает, что Белоруссия движется к диктатуре семимильными шагами. Однако такая форма власти требует больших средств, которых у республики нет.
прочитано 1322 раза

Как отметил эксперт, Россия является единственным финансовым ресурсом для Белоруссии, но у Москвы уже нет желания спонсировать Александра Лукашенко. Очевидно, что Кремль требует от Батьки конституционную реформу или транзит власти, однако он на это не идет.

ПО ТЕМЕ

Эксперт: Лукашенко не стоит ждать ничего хорошего от Москвы из-за несоблюденной договоренности

Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению Шрайбмана, Белоруссия живет, как на пороховой бочке. Мол, даже референдум и выборы могут стать триггерами новых акций протеста, за которыми обязательно последуют репрессии. Таким образом, страна становится все дальше от национального диалога.

Если бы Александр Григорьевич показал, что все уладил, то Россия просто бы это приняла, уверен аналитик. Мол, Кремлю сейчас не до этого.

"Лукашенко может думать, что успокоил общество, но любое социологическое исследование покажет: он не прав", – высказался эксперт.

Что касается репутации Батьки, то она уничтожена, считает Шрайбман. За 2020 год Александр Лукашенко совершил массу ошибок, которые не только сократили его президентский срок, но и "отобрали" звание Отца нации. "Он лишил себя памятника", – подытожил аналитик.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 27 декабря 2020, 15:39 Источник: YouTube-канал MINSKI ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский
Политолог Дзермант о неудаче протеста в Белоруссии: Кардинального сдвига не произошло
В Киеве отреагировали на слова Лукашенко о "тоннах оружия из Украины"

Шоу-бизнес

Успенская призналась в чувствах к женатому красавцу: В Новый год с надеждами
"Все очень плохо": у матери Саши Черно случился второй инсульт
"Это самое страшное": Пригожин пропустил юбилей матери
Зудина вышла на связь после известия об экстренной госпитализации

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Старо выглядит": Навка вызвала оторопь видом без макияжа

Звезда показала честное фото
Шоу-бизнес

Дружба до гроба: Киркоров предложил Баскову занять место на кладбище

Артист мечтает, чтобы их похоронили рядом
Шоу-бизнес

Провалившаяся на льду Бузова не оправдала надежд фанатов

Звезда оказалась на последних позициях турнирной таблицы
Шоу-бизнес

Петросян спутался с липовой Пугачевой вместо воссоединения со Степаненко

Прежнему союзу не бывать

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака от Василисы Володиной
Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января
Гороскоп для Козерогов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+