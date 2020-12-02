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Политика
Составлен список самых абсурдных вбросов о ЧВК

Составлен список самых абсурдных вбросов о ЧВК "Вагнер"

Фото: Barbaros Kayan/Depo Photos\www.globallookpress.com
Зарегистрированное в Латвии издание "Медуза" присоединилось к СМИ, публикующим сомнительную информацию о ЧВК "Вагнер". Издание разместило странное интервью с неким Маратом Габидуллиным, назвавшегося участником сирийского конфликта.
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Недостоверные данные, касающиеся ЧВК "Вагнер", появляются в СМИ с такой регулярностью, что подобные публикации уже можно отнести к отдельному журналистскому жанру. Появлялись вбросы о том, что "вагнеровцев" будто бы замечали в Сирии, Судане, Ливии, ЦАР, Белоруссии, Венесуэле и даже в Индии. Ни один из этих фейков впоследствии не подтвердился, однако не лишним будет напомнить, какие абсурдные вбросы о ЧВК "Вагнер" появлялись в информационном пространстве за последние несколько лет.

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Первым в этот список попадает Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM). Эта структура пыталась фальсифицировать присутствие ЧВК "Вагнер" в Ливии по политическим мотивам. Минувшим летом AFRICOM опубликовало на своем сайте фотографии неизвестного происхождения с техникой, которую невозможно опознать визуально. Эти сомнительные снимки американцы назвали "доказательством российского вмешательства" во внутренние дела Ливии.

Качество кадров не позволяло различить, что именно там изображено. Таким образом, их можно было выдать за подтверждение чего угодно. Директор по операциям AFRICOM Бредфорд Геринг не представил больше ни одного доказательства присутствия ЧВК "Вагнер" в Ливии. Более того, впоследствии подтвердилось, что снимки американцев – это фотомонтаж.

Фото: Boracan/ZUMAPRESS.com\www.globallookpress.com

Против ЧВК "Вагнер" в связи с кризисом в Ливии развернули целую информационную кампанию. Еще одним из примеров стал видеофейк Conflict Intelligence Team. Они распространили ролик, на котором якобы "Уралы" ЧВК "Вагнер" едут в ливийскую Адждабию. Затем был найден оригинал записи, на котором виден сирийский флаг, а вместо русской слышна арабская речь.

Часто распространители фейков пытались представить как "вагнеровцев" военных корреспондентов, работающих в Сирии. Таким примером стал провал оппозиционного блогера Любови Благушиной, которая в своем посте показала снимок военкора телеканала "Россия-24" Евгения Поддубного, причислив его к ЧВК "Вагнер"

В аналогичные ситуации попадали и американские журналисты, например, распространительница вбросов о ЧВК "Вагнер" в ЦАР Кларисса Уорд. Она опубликовала в Twitter видео с брошенной базой США в Сирии. В объектив попал военкор Олег Блохин, которого журналистка назвала "вагнеровцем". Впоследствии она была вынуждена выпустить опровержение.

Активно давал комментарии СМИ и называющий себя атаманом Евгений Шабаев Сотрудникам Reuters он рассказал о "вагнеровцах" в Венесуэле. Информацию неоднократно опровергали официальные лица в Москве, Каракасе и даже Вашингтоне.

Также СМИ сообщали, что Шабаева разыграли пранкеры. "Атаман" на голубом глазу заявил, что "вагнеровцев" будто бы задействовали "для проведения в Индии спецопераций против ядерной державы – Пакистана". Сомнения у СМИ и блогеров вызывают и его слова о своей военной службе в Чечне.

В конце июля в Белоруссии задержали 33 граждан РФ, и СМИ сразу причислили россиян к ЧВК "Вагнер". Утверждалось, что они якобы "готовят массовые беспорядки". В итоге было проведено расследование, доказавшее, что вся эта история является провокацией украинских спецслужб, а за "вагнеровцев" пытались выдать сотрудников ЧВК "МАР".

В связи с обилием фейков о ЧВК "Вагнер" интернет-издание "ПолитНавигатор" даже подсчитало их виртуальные "потери" в Ливии, о которых писали украинские СМИ. Так, один только сайт real-vin.com виртуально "уничтожил" 200 единиц техники, не представив никаких подтверждений. Кроме того, бездоказательно заявлялось о 666 погибших и 445 раненых в североафриканской стране россиянах. Впоследствии не появилось ни одного снимка, подтверждающего эти ложные заявления.

Нельзя надеяться, что фейки о ЧВК "Вагнер" исчезнут из медийного пространства. Упоминание этого названия поднимает просмотры материалов СМИ, поэтому недобросовестные издания и журналисты не перестанут использовать подобные вбросы ради пиара.

Автор: 2 декабря 2020, 12:13

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