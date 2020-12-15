Поездки Лукашенко по больницам назвали бесполезными: Мнение белорусов не поменять

Эксперт обратил внимание, что отношение режима к пандемии COVID-19 было двойственным. С одной стороны, Александр Лукашенко отказался признавать угрозу и советовал белорусам регулярно заниматься спортом и много работать в поле. Запретов на проведение массовых мероприятий не было.
С другой стороны, политик стал обращать больше внимания на систему здравоохранения – ее мобилизацию, поддержку со стороны местной вертикали. Политолог вспомнил в разговоре с "Белорусским партизаном", как Лукашенко поручил выделить дополнительные людские и материальные ресурсы.
По словам Валерия Карбалевича, сейчас президент находится в сложной ситуации. Все меньше граждан поддерживают его. В связи с этим возникло популистское решение устроить тур по больницам с коронавирусными пациентами. Лукашенко хочет показать, что простые люди ему небезразличны.
Политолог назвал поездки президента бесполезными: он не сможет вернуть доверие со стороны населения. Дело в том, что за последние несколько месяцев белорусское общество трансформировалось и окончательно определилось. Мнение белорусов, которые против Александра Лукашенко, не удастся поменять никакими пиаровскими шагами.
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