Предложение Лукашенко отдать часть полномочий высмеяли: Люди не дураки

Александр Лукашенко не является законно избранным президентом Белоруссии. Чтобы остаться у власти, политик ищет различные лазейки, заявил эксперт.

На прошлой неделе глава республики предложил отдать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию и сделать его конституционным органом. Как отметил Александр Лукашенко, делегаты будут представлять интересы народа.

Инициативу президента прокомментировал оппозиционер Владимир Гончарик. Он напомнил, что в стране есть Национальное собрание (парламент) – высший представительный законодательный орган.

По закону депутатов собрания избирают граждане, а, значит, они представляют волю простых людей. "А создавать новый орган и говорить, что он укрепит в стране демократию, – смешно", – выразил мнение оппозиционер.

Если Лукашенко захочет отдать Всебелорусскому народному собрания полномочия по внесению поправок в Конституцию, то его соотечественники этого не примут. "Люди не дураки", – подчеркнул Гончарик.

По словам политика, Россия должна быть разочарована предложением Лукашенко. Дело в том, что Москва дала президенту время на уход из власти: сначала в республике пройдет реформа, а затем – честные выборы.

"Александр Лукашенко не хочет идти по такому пути", – заявил эксперт.

Напомним, что в Белоруссии не утихают акции протеста. Каждое воскресенье сотни человек выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами. Они обвиняют Александра Лукашенко в фальсификации итогов президентского голосования.