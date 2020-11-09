Политолог: Путин больше не хочет видеть Лукашенко в качестве президента Белоруссии

Ситуация в Белоруссии по сей день остается очень напряженной. Многие эксперты прогнозируют скорую отставку Александра Лукашенко. Например, политолог Олег Соскин уверен: белорусский лидер уже не может положиться даже на Владимира Путина.

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