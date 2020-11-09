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Политолог оценил ситуацию в Белоруссии: Новые взрывы неизбежны

Фото: Стрингер/ТАСС
Протестные настроения в Белоруссии постепенно идут на спад. Однако президенту Александру Лукашенко пока рано расслабляться, уверен основатель издания "Сильные новости" Петр Кузнецов.
прочитано 2241 раз

Эксперт отметил, что последние воскресные протесты были малочисленными. В качестве наиболее вероятных причин происходящего он назвал обострение ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии, усталость белорусов после трех месяцев демонстраций, а также волну эмиграции.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По его словам, белорусы не собираются применять физическую силу против силовиков. Более того, большинство из протестующих не хотят рисковать рабочим местом. А это означает, что победа общества не будет быстрой, Александр Лукашенко еще пробудет некоторое время на посту президента.

Власти стоят перед дилеммой: либо оставить все, как есть, либо продолжить душить митинги. Если президент выберет второй путь, то ему удастся подавить протестные настроения лишь на время. В конце концов республику вновь охватят массовые беспорядки.

"Новые взрывы неизбежны при любом значимом поводе: экономический коллапс, референдум по Конституции", – написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

Ранее Александр Лукашенко назвал участников беспорядков "террористами", которыми управляет Запад. Президент пообещал жестоко разобраться со всеми протестующими. По его словам, каждый, кто прикоснется к силовику, уйдет от него "как минимум без рук".

Автор: 9 ноября 2020, 15:34 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Лукашенко потерял все достижения последнего десятилетия. Отмену санкций, благослоность соседей. Теперь он не рукопожатный изгой. Он выиграл битву, но проиграл сражение. Его место на кладбище диктаторов, коих в истории было множество. Ненависть Беларуси не компенсирует "любовь" силовиков. Лукашенко политический труп.
Гость
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НИКАКИХ массовых беспорядков не будет. Невероятные упустили шанс в августе. На измор такими невероятными сборами по выходным оппозиция существующую власть не возьмет. Невероятные еще что то могут в Минске, а на периферии ее практически нет. К весне невероятные сами "издохнут"
1

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