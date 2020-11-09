Сдавшего позиции Трампа сравнили с Лукашенко

После оглашения предварительных итогов голосования Дональд Трамп приехал в Белый дом. На снимках, опубликованных в СМИ, можно увидеть, что американский лидер прибыл в резиденцию в сопровождении секретной службы.
Действующий глава государства появился на публике в футболке, спортивной куртке, черных штанах и ботинках. В руках Трамп держал мобильный телефон и газету, передает портал UDF.by.
Возле Белого дома собрались сторонники Джо Байдена. Демонстранты держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги. Примечательно, что людей никто не разгонял и не пытался напугать оружием.
Реакция Дональда Трампа кардинально отличалась от реакции главы Белоруссии Александра Лукашенко. Напомним, что через несколько недель после выборов он прилетел на территорию своей оцепленной резиденции в Минске на вертолете.
Президент был одет в бронежилет, в руках он держал автомат. Александра Лукашенко сопровождали силовики и несовершеннолетний сын Николай. Последний, к слову, тоже был вооружен.
Пресс-служба главы государства позднее распространила видеозапись, сделанную во время полета Александра Лукашенко на вертолете. Политик назвал разошедшихся протестующих "крысами".
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