Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии

Многие эксперты убеждены, что Александру Лукашенко удалось удержаться у власти. Американский истеблишмент считает, что Батьку нельзя назвать легитимный президентом, но и его оппонент Светлана Тихановская также не является законным лидером.

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