Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии

Светлана Тихановская на сегодняшний день является символом протеста в Белоруссии. Оппозиционеру удалось объединить огромное количество людей для борьбы с диктатурой Александра Лукашенко.
Несмотря на это, на Западе к политической фигуре Тихановской относятся по-разному. Так. например, американская сторона отказалась признавать политика легитимным главнокомандующим Белоруссии. Стоит отметить, что Госдеп в целом не считает выборы в республике состоявшимися.
Об отношении американского истеблишмента к Тихановской рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Он отметил, что тотальная фальсификация результатов выборов не позволяет рассуждать о том, кого можно назвать одержавшим победу лидером белорусов.
Примечательно, что Александр Лукашенко не обошел стороной недавние выборы в США. Последний диктатор Европы заявил, что состоявшаяся процедура является позором и издевательством над институтом демократии.
Таким образом, Батька продолжает использовать собирательный образ Запада как основной инструмент для удержания власти. Политик не устает твердить, что во всех бедах Белоруссии виновато иностранное вмешательство.
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