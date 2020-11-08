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Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии

Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии

Светлана Тихановская. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/globallookpress.com
Многие эксперты убеждены, что Александру Лукашенко удалось удержаться у власти. Американский истеблишмент считает, что Батьку нельзя назвать легитимный президентом, но и его оппонент Светлана Тихановская также не является законным лидером.
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Светлана Тихановская на сегодняшний день является символом протеста в Белоруссии. Оппозиционеру удалось объединить огромное количество людей для борьбы с диктатурой Александра Лукашенко.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Несмотря на это, на Западе к политической фигуре Тихановской относятся по-разному. Так. например, американская сторона отказалась признавать политика легитимным главнокомандующим Белоруссии. Стоит отметить, что Госдеп в целом не считает выборы в республике состоявшимися.

Об отношении американского истеблишмента к Тихановской рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Он отметил, что тотальная фальсификация результатов выборов не позволяет рассуждать о том, кого можно назвать одержавшим победу лидером белорусов.

Примечательно, что Александр Лукашенко не обошел стороной недавние выборы в США. Последний диктатор Европы заявил, что состоявшаяся процедура является позором и издевательством над институтом демократии.

Таким образом, Батька продолжает использовать собирательный образ Запада как основной инструмент для удержания власти. Политик не устает твердить, что во всех бедах Белоруссии виновато иностранное вмешательство.

Автор: 8 ноября 2020, 16:08 Источник: Радио Свобода ✓ Надежный источник
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