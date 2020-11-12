Шансы Байдена стать президентом крайне малы – эксперт

Кандидат от Демократической партии Джо Байден 7 ноября объявил о своей победе на президентских выборах в США. Политолог и публицист Анатолий Вассерман призвал не спешить с подведением итогов. По его мнению, из-за фальсификаций шансы демократов вернуться в Белый дом крайне малы.

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