Выгоднее Трампа: какую пользу может принести России Байден

Россия может извлечь много выгоды от прихода в Белый дом Джо Байдена. О пользе президента-демократа для Москвы рассказал политолог и публицист Николай Сванидзе.



Дональда Трампа последние четыре года многие критиковали за склонность к изоляционизму. Американский лидер ставил под сомнение необходимость присутствия вооруженных сил США во всех уголках планеты и пытался сосредоточиться на решении внутренних проблем.



Джо Байден выступает за активизацию внешней политики Соединенных Штатов и продолжение курса, которого страна придерживались последние несколько десятков лет. Это позитивный сигнал для России, считает политолог Николай Сванидзе.

В августе 2019 года США вышли из договора об ограничении развертывания ракет малой и средней дальности. Политолог напомнил, что Байден собирается возобновить переговоры о ядерном разоружении.

"Это критически важно для выживания в мире, всего человечества, не исключая нас с вами", – убежден Сванидзе.

Второй важный для России момент – в отличие от Трампа, Байден не собирается уходить из Афганистана. Сванидзе напомнил, что в Кремле не раз подчеркивали, что присутствие американского контингента в этой стране выгодно России.

Если США покинут Афганистан, России придется приложить дополнительные усилия для обеспечения безопасности на южном направлении, пояснил эксперт. Стратегическое разоружение и Афганистан – гораздо важнее, чем санкции, которыми Байден обещал наказать Москву, считает политолог.

Он не сомневается, что при президенте-демократе санкционная война продолжится. Но если раньше США вводили ограничения против целых секторов экономики, то теперь санкции будут персональными и менее болезненными для России, сказал Сванидзе в эфире радио "Комсомольская правда".

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Американские СМИ заявляют о победе Джо Байдена с результатом в 290 голосов. Дональд Трамп не согласен. Он обвиняет демократов в фальсификациях и требует пересчета голосов в ряде ключевых штатов.