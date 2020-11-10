Политологи прогнозируют дальнейший упадок политической системы США

Эксперты в области избирательного права 10 ноября обсудили выборы президента США. Мероприятие состоялось в формате дискуссии на онлайн-площадке "Независимого общественного мониторинга" (НОМ). Аналитики рассказали о нарушениях в ходе голосования, сравнили американские выборы с российскими и рассказали о последствиях общественно-политического кризиса в США.



Состоявшиеся выборы эксперты изучали по открытым источникам. Информацию о нарушениях опубликовал американский исследовательский институт "Наследие", рассказал член совета при президенте России по развитию гражданского общества, председатель НОМ Александр Брод.



Информация о нарушениях поступила из нескольких штатов. В Пенсильвании при подсчете полученных с опозданием бюллетеней до наблюдения не допустили представителей штаба Дональда Трампа. Более того, в штате обнаружились голоса умерших людей. В Джорджии сообщили о ненедлежащем хранении бюллетеней, а в Аризоне избиратели не смогли проголосовать из-за ошибок членов избиркомов.

Определять результаты выборов пришлось судам. В дальнейшем возможно вмешательство Конгресса США. Определение победителя может затянуться до середины декабря, не исключают эксперты.

Александр Брод указал на отсутствие реакции со стороны российских оппозиционеров. Ранее на этот вопрос обращала внимание американская газета The Greanville Post. Представители оппозиции показали себя "закоренелыми лицемерами" и не осудили происходящее в США, писало издание.

"Такие организации как "Голос" и Шпилькин, который любит рисовать "кривые", бросая тень на российскую избирательную систему, самоустранились от анализа выборов в Америке, мотивируя это разными надуманными обстоятельства. Я считаю, это объясняется их ангажированностью. Они молчат, что означает: их мотивы скорее политические, чем связанные с совестью, моралью", – отметил политолог.

О главных особенностях избирательной кампании в США рассказал руководитель Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Отсутствие общественного контроля привело к массовым фальсификациям – получить бюллетени мог любой желающий, отметил эксперт. В отличие от России, почти в половине американских штатов нет законодательной возможности для наблюдения, пояснил аналитик. Он напомнил, что в 18 штатах общественников не допустили до наблюдения за подсчетом голосов.

В свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов указал на ангажированность американских СМИ и соцсетей: крупнейшие из них были на стороне Джо Байдена. По его словам, реальная борьба шла в 6-7 штатах. Происходящее в США напоминает "цветную революцию", что ведет к усугублению раскола и внутреннего кризиса, считает политолог.

"Избирательная система США, которая работала достаточно успешно, справлялась с вызовами последних 20 лет, вошла в состояние острого системного кризиса. Сейчас мы можем наблюдать системный институциональный и политический кризис", – заявил Шаповалов.

На упадок политической системы США указал и завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков. "В зависимости от состава судов в том или ином штате принимаются соответствующие решения. Президент Буш, например, занял свой пост именно благодаря решению Верховного суда, большинство которого на тот момент состояло из консерваторов", – пояснил аналитик.

Соединенные Штаты продолжат погружаться в политическую нестабильность, убежден политолог. Результаты выборов приведут к конфликту между Верховным судом и Палатой представителей, считает Поляков.

Американская система больше не может быть образцом для подражания, уверен профессор Самарского государственного университета, эксперт НОМ Виктор Полянский. Российским же экспертам на фоне выборов в США стоит быть справедливее к российской системе, советует политолог.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Американские СМИ заявляют о победе Джо Байдена с результатом в 290 голосов. Дональд Трамп не согласен. Он обвиняет демократов в фальсификациях и требует пересчета голосов в ряде ключевых штатов.