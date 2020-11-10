Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Вторник
10 ноября
Лента новостей
17:59
После аварии белорусская АЭС прекратила вырабатывать энергию
17:57
"17 отнятых ими квартир": известный продюсер разоблачил Дрожжину и Цивина
17:51
Политологи прогнозируют дальнейший упадок политической системы США
17:32
"85-й размер": Лариса Гузеева выставила напоказ голое тело
17:22
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
17:12
"Неужели все было настолько плохо?": Переживший смерть Фриске Шепелев прикладывался к бутылке
17:09
Из горящего ангара в Москве спасли четырех человек
16:57
Веселая вдова Диденко забеременела от сожителя меньше, чем через год после смерти мужа
16:46
Актер сериалов "Молодежка" и "Гранд" женился
16:33
Солнцев спустил Бородину с небес на землю после новости о приглашении на "Ледниковый период"
16:32
Разведенные Харламов и Асмус делят огромный дом за баснословную сумму
16:20
Собчак поздравляют с беременностью
16:16
Нежно зовет Люсенькой: Артемьева взволновала вставшего на одно колено Стоянова
16:10
Совокупность трех факторов вынудит Лукашенко пойти на диалог с протестующими – политолог
15:52
"У кого не стоит": Боярский выложил в Сеть пост вслед за Дзюбой
15:50
Госдума утвердила кандидатов на министерские посты
15:49
Бывший муж Борисовой избил дочь после публикации развратного фото
15:33
Звезды "Великолепного века" остались без работы после неожиданного провала
15:32
Вид маленькой дочери Асмус ошеломил народ
15:18
Чертовщина какая-то: после смерти дочери в доме Конкина стали падать картины
14:57
Копия Асмус: раскрыта личность новой возлюбленной Харламова
14:55
Дакота слила в Сеть похабное фото в поддержку Дзюбы
14:49
Мясников обвинил россиян в разорении отечественной медицины
14:48
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
14:38
"Были проблемы с глазами и сердцем": подруга о состоянии Жванецкого в последние дни
14:31
"Очень сексуально!": Прилучного и Мельникову засняли вместе
14:27
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:26
Пелагея вывалила грудь на радость публике
14:22
В Москве ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса – подробности
14:11
Появились новые детали развода Кабо с мужем: Долгов на 362 миллиона рублей
13:57
"Мы с папой плачем": Алибасовы страдают после печального события
13:57
"Потрясающий": Прилучный довел бывшую жену Аршавина до экстаза
13:52
Изменившаяся певица МакSим поразила россиян после слухов об алкоголизме
13:42
Сотни тысяч за одно упоминание: раскрыты неприлично большие доходы Брухуновой
13:33
"Не продается": появилась информация о судьбе сериала "Метод"
13:31
Это конец? После скандала с принцем Гарри Маркл сбежала в другую страну
13:29
Подмосковные врачи спасли девушку с огромным куском стекла в легких
13:29
Известный советский фигурист умер от страшной болезни
13:22
На юго-востоке Москвы начался сильный пожар: подробности
13:16
Чем можно защититься от вирусов кроме маски
13:12
Сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 в России
13:10
Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
13:09
Больше, чем Ефремову: какой срок грозит Дрожжиной и Цивину за мошенничество
13:08
"Становлюсь сумасшедшим": у звезды Comedy Club начались проблемы с психикой
12:31
"Под особым контролем": Ефремов отметил свой первый день рождения в тюрьме
12:25
Американский активист: Избирательная система США служит интересам богатых и влиятельных
12:24
Новый антирекорд: в России от коронавируса впервые умер пациент младше 37 лет
12:16
Польских рассказала о самом важном мужчине в жизни: Все время с ним
12:06
Как Дзюба: Лазарев без трусов пошалил перед камерой
12:02
Протестующие армяне захватили и обчистили резиденцию премьер-министра
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет
Белорусский политик: Лукашенко придется на весь мир признать шизофрению
Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии
На могиле чистокровного еврея Жванецкого поставили православный крест
Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Кто подставил Дзюбу с утечкой похабного видео
Политика
Политологи прогнозируют дальнейший упадок политической системы США

Политологи прогнозируют дальнейший упадок политической системы США

Фото:Wang Ying/Xinhua/www.globallookpress.com
Эксперты в области избирательного права 10 ноября обсудили выборы президента США. Мероприятие состоялось в формате дискуссии на онлайн-площадке "Независимого общественного мониторинга" (НОМ). Аналитики рассказали о нарушениях в ходе голосования, сравнили американские выборы с российскими и рассказали о последствиях общественно-политического кризиса в США.
прочитано 121 раз

Состоявшиеся выборы эксперты изучали по открытым источникам. Информацию о нарушениях опубликовал американский исследовательский институт "Наследие", рассказал член совета при президенте России по развитию гражданского общества, председатель НОМ Александр Брод.

ПО ТЕМЕ

Американский активист: Избирательная система США служит интересам богатых и влиятельных

Мария Бутина о выборах в США: Информационная война в действии

The Greanville Post (США): Электоральный кошмар в США дискредитирует антироссийскую риторику

 Президентские выборы в США

Сюжеты Президентские выборы в США

Информация о нарушениях поступила из нескольких штатов. В Пенсильвании при подсчете полученных с опозданием бюллетеней до наблюдения не допустили представителей штаба Дональда Трампа. Более того, в штате обнаружились голоса умерших людей. В Джорджии сообщили о ненедлежащем хранении бюллетеней, а в Аризоне избиратели не смогли проголосовать из-за ошибок членов избиркомов.

Определять результаты выборов пришлось судам. В дальнейшем возможно вмешательство Конгресса США. Определение победителя может затянуться до середины декабря, не исключают эксперты.

Александр Брод указал на отсутствие реакции со стороны российских оппозиционеров. Ранее на этот вопрос обращала внимание американская газета The Greanville Post. Представители оппозиции показали себя "закоренелыми лицемерами" и не осудили происходящее в США, писало издание.

"Такие организации как "Голос" и Шпилькин, который любит рисовать "кривые", бросая тень на российскую избирательную систему, самоустранились от анализа выборов в Америке, мотивируя это разными надуманными обстоятельства. Я считаю, это объясняется их ангажированностью. Они молчат, что означает: их мотивы скорее политические, чем связанные с совестью, моралью", – отметил политолог.

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

О главных особенностях избирательной кампании в США рассказал руководитель Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Отсутствие общественного контроля привело к массовым фальсификациям – получить бюллетени мог любой желающий, отметил эксперт. В отличие от России, почти в половине американских штатов нет законодательной возможности для наблюдения, пояснил аналитик. Он напомнил, что в 18 штатах общественников не допустили до наблюдения за подсчетом голосов.

В свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов указал на ангажированность американских СМИ и соцсетей: крупнейшие из них были на стороне Джо Байдена. По его словам, реальная борьба шла в 6-7 штатах. Происходящее в США напоминает "цветную революцию", что ведет к усугублению раскола и внутреннего кризиса, считает политолог.

"Избирательная система США, которая работала достаточно успешно, справлялась с вызовами последних 20 лет, вошла в состояние острого системного кризиса. Сейчас мы можем наблюдать системный институциональный и политический кризис", – заявил Шаповалов.

На упадок политической системы США указал и завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков. "В зависимости от состава судов в том или ином штате принимаются соответствующие решения. Президент Буш, например, занял свой пост именно благодаря решению Верховного суда, большинство которого на тот момент состояло из консерваторов", – пояснил аналитик.

Соединенные Штаты продолжат погружаться в политическую нестабильность, убежден политолог. Результаты выборов приведут к конфликту между Верховным судом и Палатой представителей, считает Поляков.

Американская система больше не может быть образцом для подражания, уверен профессор Самарского государственного университета, эксперт НОМ Виктор Полянский. Российским же экспертам на фоне выборов в США стоит быть справедливее к российской системе, советует политолог.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Американские СМИ заявляют о победе Джо Байдена с результатом в 290 голосов. Дональд Трамп не согласен. Он обвиняет демократов в фальсификациях и требует пересчета голосов в ряде ключевых штатов.

Автор: 10 ноября 2020, 17:51

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Принуждение к миру: Путин одним документом прекратил войну в Карабахе
Американские соцсети: 132 тысячи бюллетеней в Джорджии могут быть недействительными
Политолог оценил ситуацию в Белоруссии: Новые взрывы неизбежны
Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет

Шоу-бизнес

"Очень сексуально!": Прилучного и Мельникову засняли вместе
Пелагея вывалила грудь на радость публике
Появились новые детали развода Кабо с мужем: Долгов на 362 миллиона рублей
"Мы с папой плачем": Алибасовы страдают после печального события

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь

Артистка не постеснялась откровенности

Шоу-бизнес

Собчак поздравляют с беременностью

Звезда скрывает фигуру
Шоу-бизнес

Веселая вдова Диденко забеременела от сожителя меньше, чем через год после смерти мужа

Аптечный ревизорро снова ошиблась с таблетками
Шоу-бизнес

Бывший муж Борисовой избил дочь после публикации развратного фото

Телеведущая в шоке от поведения экс-супруга

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной
Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+