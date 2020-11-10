Американский активист: Избирательная система США служит интересам богатых и влиятельных

Политический активист из Нью-Йорка Грег Баттерфилд призвал к реформе избирательной системы США. В нынешнем виде она служит только интересам капиталистического правящего класса, уверен он.



Коллегию выборщиков Баттерфилд назвал пережитком эпохи рабства и призвал к ее упразднению. "Но капиталистический правящий класс в Соединенных Штатах счел коллегию выборщиков полезным инструментом, позволяющим помешать любому истинному представителю интересов рабочих и угнетенных занять должность президента", – сказал активист в интервью британской газете The Capital News.



Кандидат от Демократической партии Джо Байден близок к тому, чтобы получить необходимые для победы 270 голосов выборщиков, но Дональд Трамп может воспользоваться привилегиями, которые ему дает устаревшая избирательная система США, отметил политолог. Он напомнил, что у действующего президента есть большинство в Верховном суде. Это невыборный орган, где судьи сохраняют места пожизненно, пояснил Баттерфилд.

"Трое из действующих судей Верховного суда помогли Джорджу Бушу-младшему украсть победу на президентских выборах 2000 года. Системой коллегии выборщиков тоже можно манипулировать", – указал эксперт.

Избирательная система США и коллегия выборщиков обслуживают интересы богатых и влиятельных игроков, убежден политолог. "Изначально коллегия выборщиков создавалась для того, чтобы защищать интересы рабовладельцев в южных штатах. Сегодня она служит той же самой цели: она поддерживает интересы крупного капитала и превосходство белой расы", – заявил Баттерфилд.

Неопределенность после выборов 3 ноября в очередной раз доказывает нелепость американской избирательной системы, уверен эксперт. Байден опережает Трампа на четыре миллиона голосов, но итог выборов зависит от нескольких тысяч голосов в ряде штатов, недоумевает активист.

"Одной из архаичных особенностей избирательной системы США является то, что в каждом из 50 штатов действуют собственные правила и нормы, касающиеся присланных по почте бюллетеней и бюллетеней для заочного голосования. В некоторых штатах такие бюллетени принимаются, только если они прибыли не позднее дня голосования. В других штатах дата на штемпеле должна быть не позднее дня голосования", – пояснил политик.

Американскую демократию он назвал выдумкой для оправдания экономического и военного господства США над другими странами и для того, чтобы заставить американцев поддерживать войны и санкции. В свою очередь правящие классы в других странах используют этот миф в собственных интересах, считает Баттерфилд.

В крупных городах Джо Байден набрал набрал по 80-90% голосов, но когда столько же набирают политики в других странах, США считают это признаком фальсификации голосования. Это вопиющий пример двойных стандартов, убежден активист.

"Американский империализм часто лжет о выборах в других странах, чтобы бросить тень на тех, кого он считает своими противниками или врагами, и чтобы получить преимущества на мировой арене", – заявил эксперт.

При этом ничего не слышно от скандального российского блогера Алексея Навального, который так переживает за чистоту выборов в России. По мнению Баттерфилда, Навальный, Transparency International и другие подобные организации служат интересам американского империализма.

"Если бы они действительно были теми, за кого они себя выдают, они присоединились бы к призыву, звучащему со стороны народных организаций в Соединенных Штатах, отправить международных наблюдателей для защиты прав чернокожих и других представителей рабочего класса, которые в период выборов становятся жертвами притеснений и фашистских угроз", – считает американский активист.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Американские СМИ заявляют о победе Джо Байдена с результатом в 290 голосов. Дональд Трамп не согласен. Он обвиняет демократов в фальсификациях и требует пересчета голосов в ряде ключевых штатов.