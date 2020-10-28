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Политика
Социолог раскрыл правду о ситуации в Белоруссии: У нас не протесты

Социолог раскрыл правду о ситуации в Белоруссии: У нас не протесты

Фото: Стрингер/ТАСС
Социолог Геннадий Коршунов раскрыл правду о ситуации в Белоруссии. По его мнению, происходящее в республике нельзя назвать протестами.

Продолжение: Пространство революции в Белоруссии расширяется – политолог
прочитано 705 раз

Белорусские правоохранители нарушают закон, выполняя приказы президента Александра Лукашенко. В качестве показательного примера социолог привел эпизод на воскресной акции в Минске. Тогда силовики отказались пропустить скорую, а протестующие расступились перед машиной.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Коршунов отметил, что именно правоохранители крушат машины, разбивают стекла и витрины в магазинах. Они закрывают станции метро и отключают интернет, чтобы у оппозиционеров не было способов связи между собой. Последние же ведут себя иначе, помогают друг другу в непростой период.

По словам социолога, протестующие сами организуются во дворах. Они шьют и рисуют бело-красно-белые флаги. Оппозиционеры не боятся выходить на улицы и открыто говорить о своем недовольстве режимом президента Александра Лукашенко.

"У нас не протесты, а просто национально-освободительное движение", – выразил мнение Коршунов.

Напомним, с 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка. Александр Лукашенко отказался выполнить три требования протестующих: уйти с поста, освободить всех политзаключенных и привлечь к ответственности силовиков, причастных к насилию в отношении демонстрантов.

Автор: 28 октября 2020, 12:07 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Яна
У нас освободительное движение против преступной фашистскрй хунты! Главный фашист Лукашист отдаёт приказы убивать, калечить, насиловать, бить, увольнять, пугать парней, девушек, женщин, стариков и детей! Превратил мирную прекрасную Беларусь в концлагерь! Не боится: что бумеранг прилетит к н5му: его детям и внукам???? И все случится с ними то же самое, что он творит над беларусами— готовься, хунтист((((
Забыла гестаповская власть о Нюренбергском процессе, Чаушеску, Международном суде в Гааге , змеёныши и кровопийцы !
Белорусский гость
Ответить
Гость
Танками прокатать эту оппозицию. Доиграется Лука в многовекторность. На что подбивают эту глупейшую оппозицию? Если с чем и можно согласиться, так - засиделся Лука, потерял берега и ориентировку. РФ вложила в этого придурка 110 миллиардов долларов, зачем? Неужели в Белоруссии не осталось умных людей?
В Беларуси умных много. В России их куда-то задвинули. Когда вы поймете, что политический кризис спровоцировал Лукашенко и опять динамит Россию. Опять вымогает деньги, обманывает Путина с конституционной реформой. Это психически больной человек. С его диагнозом ни в одной стране нельзя занимать такой пост. Политика России в данный момент, так же, как и в Украине, отталкивает народ Беларуси от России.
Яна
Ответить
У нас освободительное движение против преступной фашистскрй хунты! Главный фашист Лукашист отдаёт приказы убивать, калечить, насиловать, бить, увольнять, пугать парней, девушек, женщин, стариков и детей! Превратил мирную прекрасную Беларусь в концлагерь! Не боится: что бумеранг прилетит к н5му: его детям и внукам???? И все случится с ними то же самое, что он творит над беларусами— готовься, хунтист((((
Гость
Ответить
Долой эту мерзкую гадину, которая гнобит свой народ!!!!
Гость
Ответить
Продолжая воевать с белорусским народом, власть показывает своё бессилие, не понимая , что она давно обречена .
Гость
Ответить
Танками прокатать эту оппозицию. Доиграется Лука в многовекторность. На что подбивают эту глупейшую оппозицию? Если с чем и можно согласиться, так - засиделся Лука, потерял берега и ориентировку. РФ вложила в этого придурка 110 миллиардов долларов, зачем? Неужели в Белоруссии не осталось умных людей?
Гость
Ответить
провокации силовых структур : разбитые витрины кафе и магазинов, жжение покрышек , перекрытие дорог , металлическая проволока на рельсах жд и мн. <цензура>. - это всё дело рук тихарей силовых структур ,чтобы оправдать своё насилие над белорусским народом , убийства мирных граждан РБ .
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