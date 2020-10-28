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Назван главный успех ультиматума Тихановской Лукашенко: Начинается процесс брожения

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиция дала белорусской власти две недели на выполнение требований Народного ультиматума. Но чиновники решили их проигнорировать.
прочитано 4584 раза

В итоге белорусы, как и обещали, вышли на новые акции протеста с перекрытием дорог и поломкой светофоров. Работники многих предприятий вышли на забастовки, к ним присоединились студенты, учителя и врачи. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подготовке к Всебелорусскому народному собранию для разработки новой конституции. К этому процессу власть намерена привлечь и представителей оппозиции, но аналитики считают, что на деле будет обеспечена лишь видимость их участия.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Тем не менее, большинство аналитиков считают, что ультиматум, который озвучила Светлана Тихановская, сыграл свою роль. Его главный успех заключается в том, что протестам был придан новый импульс. Демонстранты начали действовать более радикально, и к ним присоединяются всё больше и больше людей.

Несмотря на то, что на ряде предприятий начались волнения, общенациональной забастовки, обещанной Тихановской, не произошло. Аналитики связывают это с давлением начальства на сотрудников с одной стороны и отсутствием экономической мотивации работников – с другой. Кроме того, большинство рабочих не состоят в независимых профсоюзах, которые могли бы их защитить.

Важным вызовом, с которым столкнулся Александр Лукашенко, стали манифестации отдельных социальных групп – студентов, врачей и педагогов, которые аналитики окрестили "началом процесса брожения". Эксперты отмечают, что властям весьма опасно проводить против них репрессии, поскольку карательные санкции против одного члена группы приведут к еще большему возмущению других.

Автор: 28 октября 2020, 08:49 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

белорусг
Ответить
Гость
В связи с попыткой государственного переворота вести военное положение в стране, установить комендантский час, и главным в стране на время будет военный комендант .Вот тогда посмотрим, кто попытается безнаказанно уничтожать страну, ответ будет мама не горюй!
Опять куриное кудахтанье. Лукашенко с прикорытниками ограбил народ и довел экономику до ручки. Почитай Белстат. Военный комендант спустится в калийную шахту или пойдет гробить здоровье в нефтянку. Российский кредит уже потратил на ОМОН. Включи мозги, "писатель".
Яна
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Преступник и предводительства фашистской хунты Лукашенко опасен для мирового общества— по его приказам насилуют, пытают и убивающий мирных л лей! Необходимо изолировать преступника и судить! Жыве Беларусь!
Гость
Ответить
В связи с попыткой государственного переворота вести военное положение в стране, установить комендантский час, и главным в стране на время будет военный комендант .Вот тогда посмотрим, кто попытается безнаказанно уничтожать страну, ответ будет мама не горюй!
Гость
Ответить
Стот лукавый лишает людей куска хлеба. Это фашист, нет ему места на земле. Пристрелить собаку! Палач. вор, убийца! Заплюют его могилу, сожгите его и развейте пепел над болотом. Сгинь, палачь, <цензура> поганая!
Гость
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Вчера уволили из универа декана и одного преподавателя. И процесс брожения затих. ВЫ трусы. Как только это <цензура> вышвырнут с работы и отчислят из институтов, когда кусок хлеба придется добывать потом и мозолями - тогда ваш говномозг сразу активизируется. Тогда и поймете как вас подставили Польские кукловоды.
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