Почему общенациональная забастовка в Белоруссии провалилась: названы две причины

Общенациональная забастовка в Белоруссии потерпела провал. Режим президента Александра Лукашенко выстоял.

Две недели назад оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула главе республики Александру Лукашенко ультиматум. Она призвала его покинуть пост, освободить всех политзаключенных и наказать силовиков, причастных к насилию в отношении мирных демонстрантов.

Лукашенко отказался выполнить требования протестующих, и с 26 октября в стране была объявлена всеобщая забастовка. Журналист Владимир Ворсобин, находящийся в республике, заявил, что план Тихановской провалился. Ни одна из задач ультиматума так и не была выполнена.

По его словам, белорусское общество не доверяет оппозиции. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская не имеет политического веса. Корреспондент отметил, что она составляла ультиматум в отрыве от реальности, "словно на другой планете".

Первая ошибка Светланы Тихановской – объявление забастовки в бедной стране. Белорусы не готовы бросить работу и подвергнуть опасности себя и своих близких. "Зачем толкать людей к забастовкам, прекрасно зная, какая пустота в их кошельке?", – возмутился Ворсобин.

Второй промах оппозицонера – это призыв перекрывать дороги в стране. Журналист напомнил, что за последние месяцы в следственных изоляторах побывали тысячи демонстрантов. Воросбит заявил, что большинство людей сегодня живут в страхе и истерике.