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Зачем Лукашенко понадобилось переговорить с главой Госдепа США

Зачем Лукашенко понадобилось переговорить с главой Госдепа США

Александр Лукашенко. Фото: Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В субботу, 24 октября, президент Александр Лукашенко провел переговоры с главой Госдепа США Майком Помпео. Это был первый публичный контакт белорусского лидера с западными чиновником такого высокого уровня после президентских выборов в республике. Политолог Петр Кузнецов объяснил, зачем Батьке понадобился этот разговор.

Продолжение: В Кремле отказались помочь Лукашенко в подавлении "общенациональной забастовки"
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Разговор Лукашенко с Помпео состоялся из-за давления России на Белоруссию, считает эксперт. Президент пытается не попасть под влияние Москвы, поэтому вынужден искать на Западе пространство для политических маневров, заявил Кузнецов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

За несколько дней до разговора с Майком Помпео белорусский лидер принимал в Минске главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. В экспертном сообществе полагают, что высокий гость пытался сподвигнуть Батьку на выполнение требований Москвы. Среди них – переориентировать грузовые потоки с прибалтийских на российские порты.

Беседа Лукашенко с Помпео – следствие визита Нарышкина, считает Кузнецов. По его мнению, белорусский лидер в очередной раз пытается уклониться от выполнения договоренностей с Москвой.

Но реверансы в сторону США белорусскому лидеру не помогут. "Поддержки и помощи на Западе Лукашенко вряд ли найдет, как бы ни старался", – приводит мнение Кузнецова портал Thinktanks.by.

Александр Лукашенко встречался с Майком Помпео в феврале этого года. Белорусский лидер провел с главой Госдепа США двухчасовые переговоры. Обсуждалась нормализация отношений между Минском и Вашингтоном и возвращение американского посольства.

Встреча Александра Лукашенко с Государственным секретарем США Майклом Помпео. Фото: president.gov.by

Напомним, что 25 октября истек срок, который дала властям Белоруссии бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она потребовала отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и прекращения насилия над протестующими. 26 октября политик объявила о начале общенациональной забастовки.

Автор: 26 октября 2020, 14:12 Источник: Thinktanks.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

гость
Ответить
Обычное лукашенкино разводилово. И вашим и нашим. А потом к Путину за деньгами.
1

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