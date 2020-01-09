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Политика

Нахал Порошенко поплатился за оскорбление Зеленского

Петр Порошенко, новости Украины. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
У Петра Порошенко возникли новые проблемы. После оскорблений в адрес Владимира Зеленского объявлена внеплановая проверка телеканала "Прямой", принадлежащего экс-президенту. 
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Внеплановую проверку назначил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Это произошло после жалобы телезрителей на ведущего Сергея Пояркова, который в прямом эфире позволил себе оскорбления в адрес президента Владимира Зеленского и его семьи.

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Отмечается, что ведущий канала Порошенко употреблял нецензурную брать. Теперь проверка должна установить, было ли нарушение закона.

Журналисты предположили, что телезрителей возмутил эфир программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года. Телеведущий канала Порошенко назвал Зеленского "маленьким чмом", а его отца – тупым.

Вместе с тем некоторые члены Нацсовета напомнили, что в 2017 году на одном из украинских телеканалов выходили сюжеты, оскорбляющие честь и достоинство тогдашнего президента Петра Порошенко. "В эфире телеканала ZIK вышла передача с участием снайперки Ольги Терещенко, которая в эфире ток-шоу исполнила песню "Шоколадная задница", - отметил представитель нацсовета Сергей Костинский.

Последнее время телеканал "Прямой" регулярно оказывается в эпицентре скандалов. На днях журналисты и блогеры заподозрили руководство медиаресурса в нецелевом использовании бюджетов. Они обратили внимание на дешевую заставку телеканала. Ее цена не превышает 20 долларов, заявил корреспондент Павел Карназыцкий.

Кроме того, юрист Андрей Портнов уличил экс-президент в аренде роскошной яхты за 350 тысяч долларов в неделю. По данным журналистов, Порошенко пользуется 60-метровым люксовым судном KATINA.

Напомним, пятый президент Украины фигурирует в 13 уголовных делах. В декабре правоохранительные органы нагрянули с обысками в офис партии Порошенко "Европейская солидарность" и принадлежащий ему спортклуб "Пятый элемент". В раздевалке фитнес-центра оперативники обнаружили работающие камеры видеонаблюдения.

Автор: 9 января 2020, 20:38
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