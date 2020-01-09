"На бабло кинули": неудачника Порошенко жестко подставили

Поводом для разговоров о разладе в рядах сторонников
Порошенко стала ситуация на телеканале "Прямой". Медиаресурс
принадлежит бывшему президенту.
Журналисты и блогеры обратили внимание на заставку телеканала. "Ну Порошенко и жлоб. Или его его же барыги на бабло кинули. На его канале заставки с распродажи – за 20 баксов", – написал на своей странице в "Фейсбук" корреспондент Павел Карназыцкий.
Используемый каналом Порошенко шаблон знаком журналисту. "Я знаю цену, потому что сам покупал этот шаблон, когда начинали "Главновости". У меня денег на заставку покруче не было", – уточнил Карназыцкий.
Разгорающийся скандал экс-президент пока не прокомментировал. Бывший гарант Конституции сейчас далеко от Украины: на днях яхта Порошенко была замечена в районе Сейшельских островов. О роскошном новогоднем вояже политика сообщил юрист Андрей Портнов.
По данным портала "Страна.ua", Порошенко пользуется 60-метровой яхтой KATINA. Отдых на этом судне обойдется в 350 тысяч долларов в неделю.
Напомним, бывший президент фигурирует в 13 уголовных делах. В конце декабря в офисе партии Порошенко "Европейская солидарность" и принадлежащем ему спортклубе прошли обыски. В раздевалках фитнес-центра оперативники обнаружили работающие видеокамеры.
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