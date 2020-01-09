"На бабло кинули": неудачника Порошенко жестко подставили

После ухода с президентского поста Петра Порошенко преследуют проблемы. Его имя фигурирует в более чем 13 расследованиях. Но давление оппонентов – полбеды. Создается впечатление, что палки в колеса бывшему президенту ставят даже его соратники.



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