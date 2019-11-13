Успенская призналась в любви украинскому пропагандисту

Звезда российского шансона выступала в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Для того, чтобы сразить поклонников наповал, Успенская выбрала для себя короткий комбинезон из блестящей ткани. Любопытно, что подчеркнул не только стройные ножки, но и шикарную грудь певицы.
В какой-то момент зрители начали подниматься со своих мест, чтобы вручить любимой исполнительнице цветы. Среди них был и Дмитрий Гордон, который известен своими пропагандистскими речами. Мужчина подошел прямо к сцене и подарил Любви огромный букет роз. "Димочка Гордон, моя любовь несбывшаяся, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения", – сказала знаменитость, принимая подарок, передает издание "Политнавигатор".
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