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Шоу-бизнес

Успенская призналась в любви украинскому пропагандисту

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Певица Любовь Успенская не устает поражать общественность своими выходками. В этот раз знаменитость призналась в любви к украинскому пропагандисту прямо во время концерта.
прочитано 96 раз

Звезда российского шансона выступала в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Для того, чтобы сразить поклонников наповал, Успенская выбрала для себя короткий комбинезон из блестящей ткани. Любопытно, что подчеркнул не только стройные ножки, но и шикарную грудь певицы.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

В какой-то момент зрители начали подниматься со своих мест, чтобы вручить любимой исполнительнице цветы. Среди них был и Дмитрий Гордон, который известен своими пропагандистскими речами. Мужчина подошел прямо к сцене и подарил Любви огромный букет роз. "Димочка Гордон, моя любовь несбывшаяся, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения", – сказала знаменитость, принимая подарок, передает издание "Политнавигатор".

Автор: 13 ноября 2019, 10:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

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