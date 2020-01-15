Россиян пугают после отставки правительства

Отставка правительства может стать не единственной громкой новостью, озвученной сразу после оглашения послания Федеральному собранию Владимира Путина. Таким мнением поделился с россиянами журналист кремлевского пула, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Новость об отставке правительства, которую по итогам рабочего совещания с Владимиром Путиным озвучил Дмитрий Медведев, потрясла россиян. Эта информация стала сюрпризом и для покидающих свои посты членов Кабинета министров.

Однако это не последнее громкое заявление, к которому стоит быть готовым россиянам 15 января, уверены журналисты. "Если вы думаете, что на сегодня это все, то это совсем не все", – на своей странице в "Телеграм" написал журналист Дмитрий Смирнов.

Учитывая, что он входит в кремлевский пул, стоит предположить, что основания для таких слов у специального корреспондента "Комсомольской правды" есть. Впрочем, к чему именно следует готовиться гражданам, он раскрывать не стал.

Путин и Медведев в Белом доме в момент объявления об отставке правительства pic.twitter.com/7fYg1FOWYR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 15, 2020

Возможно, речь идет о том, что уже сегодня станет известна личность человека, который сменит Дмитрия Медведева на посту главы кабмина. Пока, по признанию сразу двух исполняющих обязанности федеральных министров, это остается загадкой даже для них.

Напомним, Дмитрий Медведев объявил о необходимости отставки правительства в полном составе по итогам рабочего совещания с Владимиром Путиным 15 января. Это мероприятие состоялось после оглашения послания президента России Федеральному Собранию.

Отставка правительства, по признанию некоторых исполняющих обязанности федеральных министров, стала сюрпризом для них самих. "Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на Послании тоже не было ни намека", – признался один из чиновников.