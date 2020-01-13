Единороссы раздадут поручения по итогам послания президента

Послание президента – не просто обращение к Федеральному
собранию, а программа действий для всех ветвей и уровней власти, отметил
партиец. "Именно поэтому, как самая мощная партийная организация страны,
обладающая самым массовым представительством на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, мы в "Единой России" видим необходимость обсудить и
решить, каким образом будем участвовать в реализации этого стратегического
послания", – сказал Турчак.
Будет необходимо подключить власти всех уровней, подчеркнул он. Заседание президиума генерального совета пройдет с участием региональных и некоторых муниципальных организаций "ЕР".
По итогам заседания единороссы сформируют перечень оперативных поручений для всех партийных организаций. Для подготовки конкретных предложений по реализации послания и контролю за его исполнением также будут задействованы все партийные структуры.
Единороссы активно готовятся к грядущему посланию. Ранее в партии сообщили, что предоставили в администрацию президента свои предложения по содержанию послания.
С обращением к Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступит 15 января. Ранее сообщалось, что глава государства поднимет в послании вопрос борьбы с бедностью.
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