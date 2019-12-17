Единороссы разберутся в ситуации с депутатом Корниловым

В ближайшее время комиссия генсовета "Единой России" отправится в город Переславль-Залесский Ярославской области, чтобы на месте разобраться в ситуации с главой фракции "ЕР" в местной думе Владимиром Корниловым. Парламентария задержали по подозрению в убийстве.



Это беспрецедентное для "Единой России" событие, отметил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн. "За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые", – сказал парламентарий.



Кроме освобождения Корнилова от должности, исключения из партии и лишения мандата, нужно детально разобраться с обстоятельствами произошедшего, отметил Хинштейн. "Следует выяснить, как такой человек вообще мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию", - добавил депутат Госдумы.

Для этого до конца недели в Переславль-Залесский прибудет комиссия генсовета. Партийцы изучат ситуацию на месте, пообщаются с местными депутатским корпусом и активом "Единой России", выслушают мнения и оценки. Выводы будут представлены руководству партии, не исключены кадровые решения, отметил Хинштейн.

Ситуация вокруг Корнилова наносит огромный ущерб репутации "Единой России", подчеркнул парламентарий. Руководству местного и регионального отделений партии предстоит за это ответить, добавил законодатель.

Вопросов о виновности Корнилова у партийцев нет. Доказательства не оставляют сомнений в его причастности к преступлению, сказал Хинштейн.

"Кроме того, он уже сам дал признательные показания, сознавшись в убийстве. При таких обстоятельствах ни о какой презумпции невиновности говорить не приходится", – подчеркнул парламентарий.

Напомним, что Владимир Корнилов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса "Убийство". Сообщается, что парламентарий сложил с себя депутатские полномочия и объявил о выходе из фракции и политсовета "Единой России".