Единороссы разберутся в ситуации с депутатом Корниловым

Это беспрецедентное для "Единой России" событие,
отметил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн.
"За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые",
– сказал парламентарий.
Кроме освобождения Корнилова от должности, исключения из партии и лишения мандата, нужно детально разобраться с обстоятельствами произошедшего, отметил Хинштейн. "Следует выяснить, как такой человек вообще мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию", - добавил депутат Госдумы.
Для этого до конца недели в Переславль-Залесский прибудет комиссия генсовета. Партийцы изучат ситуацию на месте, пообщаются с местными депутатским корпусом и активом "Единой России", выслушают мнения и оценки. Выводы будут представлены руководству партии, не исключены кадровые решения, отметил Хинштейн.
Ситуация вокруг Корнилова наносит огромный ущерб репутации "Единой России", подчеркнул парламентарий. Руководству местного и регионального отделений партии предстоит за это ответить, добавил законодатель.
Вопросов о виновности Корнилова у партийцев нет. Доказательства не оставляют сомнений в его причастности к преступлению, сказал Хинштейн.
"Кроме того, он уже сам дал признательные показания, сознавшись в убийстве. При таких обстоятельствах ни о какой презумпции невиновности говорить не приходится", – подчеркнул парламентарий.
Напомним, что Владимир Корнилов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса "Убийство". Сообщается, что парламентарий сложил с себя депутатские полномочия и объявил о выходе из фракции и политсовета "Единой России".
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