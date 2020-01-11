Впереди конфликт с Европой: Зеленскому грозят крупные проблемы

2020 год для президента Украины Владимира Зеленского будет непростым. Несмотря на всенародную любовь и позитивную репутацию на политической арене, Владимира Александровича ожидают натянутые отношения с Россией и Европой из-за неопытности и инфантильности шоумена.



"Несмотря на свой молодой возраст, Зеленскому удастся избежать войн с другими странами, благодаря своей положительной энергетике", – уверен ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

На конфликтах с Россией и Европой проблемы у Украины не закончатся, Зеленский может влезть в крупные финансовые долги и перед другими странами. Недопонимание и конфликты со странами Европы и Россией спадут только к 2021 году и в конечном итоге президенту Украины удастся уладить все существующие проблемы. "Утешает еще и то, что Зеленский, благодаря доверию своего народа, будет править Украиной еще долгие годы", – добавил Ермолаев.