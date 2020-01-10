"Давление колоссальное": Зеленский попал в ловушку после крушения Boeing в Иране

Трагедия с самолетом компании "Международные авиалинии Украины" Boeing-737, потерпевшем крушение в небе над Тегераном утром 8 января, превратилась в элемент политической игры. И пока игроки на международной арене пытались обернуть ситуацию в свою пользу, Владимир Зеленский оказался в опасной ловушке.

"Наш источник сообщает, что по "иранскому кейсу" идут торги", – говорится в сообщении с пометкой "Слухи" в телеграм-канале об украинской внешней и внутренней политике "Легитимный". "Украина и наш самолет здесь как инструмент большой игры", – описали авторы происходящее.

По их словам, Владимир Зеленский проводит встречи с представителями западных стран именно в контексте трагедии в Иране. В частности, переговоры президент Украины проведет с временно поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. При этом следует заметить, что за минувшие сутки американская позиция по вопросу авиакатастрофы изменилась. В частности, госсекретарь США Майк Помпео публично подчеркнул, что возможность аварии в результате технической неисправности не исключена.

"Как мы ранее инсайдили, давление на Зеленского идет колоссальное", – отметили в сообщении. Примечательно, что каким бы ни был исход прошедших переговоров, какая бы версия ни одержала бы верх, положение президента Украины это не облегчит.

Зеленский о падении украинскго "Boeing 737" в Иране:



"Версия о попадании ракеты в самолёт не исключается.."



Ну конечно, Иран сбил самолет, в котором находилось 82 иранца. Очень "здравая" мысль. А еще "убили" 50 человек на похоронах Сулеймани. Так и "мстят" — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) January 10, 2020

Уже один факт торгов вокруг расследования причин крушения украинского лайнера бросает тень на имидж политика. Более того, Владимира Зеленского могут банально подставить, принудив его озвучить заведомо неправдоподобную версию, которая затем будет публично дезавуирована теми же людьми, которые сейчас давят на президента Украины.

Напомним, утром 8 января самолет компании "Международные авиалинии Украины" Boeing-737 вылетел в Киев из аэропорта Тегерана. Практически сразу после взлета лайнер потерпел крушение. В причинах трагедии разбираются специалисты. На борту находились 176 человек – все они погибли.