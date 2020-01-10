Провокацию с российской ракетой при крушении Boeing-737 разнесли

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, опираясь на данные разведывательных служб, объявил о том, что пассажирский самолет компании "Международные авиалинии Украины" мог быть сбит ракетой класса "земля – воздух". Подобные сообщения со ссылками на собственные источники выпускали и американские СМИ.
Согласно этой версии, силы ПВО Ирана по ошибке нанесли удар по лайнеру, приняв за вражескую цель. Примечательно, что в материалах журналистов фигурировал зенитно-ракетный комплекс "Тор".
Это российское вооружение действительно есть в распоряжении у иранских военных. Однако в том, что события развивались именно таким образом, есть сомнения. "Любой зенитно-ракетный комплекс может быть применен только в том случае, если он приведен в полную боевую готовность, в боевой режим", – цитирует НСН члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитана первого ранга в отставке Константина Сивкова.
"Расчеты РЛС отсматривают воздушное пространство. Если обнаруженная воздушная цель не дает опознавание "свой – чужой" и по характеристикам полета классифицируется как вражеская, этот комплекс по решению командира расчета производит стрельбу. Это в любом комплексе, вне зависимости от типа", – пояснил он.
Упоминание о российской ракете пошатнуло правдоподобность западной версии. "Тор" – это комплекс малой дальности, поэтому, если он находится на расстоянии более 10-12 километров от аэропорта, уже не может поразить цель в силу небольшой дальности стрельбы", – подчеркнул Сивков.
❗️Зеленский не исключает версию попадания ракеты в украинский Boeing в Иране. Однако президент Украины подчёркивает, что она не подтверждена.— Союз НеСпасения�� (@OrwellAtWork) January 10, 2020
Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить свои данные о катастрофе комиссии по расследованию причин трагедии.@pdmnews
Напомним, что Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Ведется расследование причин катастрофы. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа – все они погибли.
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