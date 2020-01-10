Зеленского подняли на смех за международный скандал

Владимир Зеленский с помощью своей странице в "Твиттер" поблагодарил премьер-министр Канады Джастина Трюдо за его поддержку украинской стороны при расследовании крушения пассажирского лайнера в небе над Тегераном. Также он обратился со словами поддержки к гражданам этой страны, назвав ее, почему-то, "Канадией".
Учитывая, как чутко сами украинцы относятся к названию своей страны и городов в других странах и на других языках, подобное происшествие могло бы спровоцировать настоящий международный скандал. Однако буря поднялась не за пределами, а внутри Украины.
Отмечается, что вскоре сообщение с ошибкой пропало с личной страницы президента Украины в "Твиттер", а затем появилось вновь, но уже в исправленном виде, передает портал "Обозреватель". Многие украинские пользователи Сети в очередной раз воспользовались ошибкой Владимира Зеленского, чтобы жестоко его высмеять, раскритиковать, обругать последними словами и постараться унизить. И тот факт, что свое соревнование в чувстве юмора они устроили на фоне страшной авиакатастрофы, мало кого смутило.
Зеленский разместил твит где назвал Канаду КАНАДИЕЙ. Чуть позже раздуплился и твит удалил. Открываем Википедию: "Канадия - это юмористическое название Канады". ААА, тогда все ясно! Как я мог забыть что наш презик - КВНщик #95кварталГоловногоМозга pic.twitter.com/9MNhNN9kVS— Львовский метрополитен (@natohawks) January 9, 2020
Примечательно, что это не первый раз, когда украинцы устраивают настоящую клоунаду в связи с крушением Boeing-737 в Иране. Ранее нескончаемый поток шуток вызвало сообщение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель в "Фейсбук". "Это так страшно... Президент срочно возвращается в Киев", – поделилась она своими переживаниями.
Неудачной фразой воспользовались извечные оппоненты украинского лидера. Их юмор строился на том, что слово "страшно" из сообщения Юлии Мендель можно отнести не к трагедии в Тегеране, а к возвращению Владимира Зеленского в Киев.
Напомним, что лайнер Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Ведется расследование причин катастрофы. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа – все они погибли.
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