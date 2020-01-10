Зеленского подняли на смех за международный скандал

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заставил некоторых из своих сограждан смеяться на фоне гибели 176 человек в катастрофе Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. На этот раз украинского лидера раскритиковали за ошибку в названии Канады.

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