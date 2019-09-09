Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию

В первую очередь депутаты будут уделять внимание
законодательному обеспечению реализации послания президента и национальным
проектам, рассказал журналистам председатель нижней палаты. "Совершенно
очевидно, что эти два вопроса мы должны до конца осенней сессии завершить, от
этого многое зависит – социально-экономическое положение нашей страны и
благополучие граждан", – подчеркнул Володин.
Кроме того, законодателям предстоит рассмотреть бюджет на следующий год и на два последующих плановых года, а также бюджетообразующие нормативно-правовые акты. "Задачи, которые стоят перед нами, постараемся выполнить качественно", – пообещал Володин.
Повышение качества законопроектов также будет являться одним из приоритетов депутатского корпуса в ближайшие четыре месяца. Спикер напомнил, парламентарии постоянно над этим работают.
Володин отметил, что в первом чтении нормативно-правовые акты рассматриваются так, чтобы граждане принимали в обсуждении как можно больше участия. Привлекаются эксперты, если необходимо, проводятся парламентские слушания, сказал Володин.
Говоря о втором чтении, председатель нижней палаты указал на некоторые проблемы. Одна из них – внесение поправок, не соответствующих концепции документа.
Эту задачу можно решить, уверен Володин. Он напомнил, что у Госдума выстроен диалог с правительством. Правильно, чтобы кабинет министров в ходе процедур второго чтения обязательно предоставлял отзыв или заключение на поправки, указал спикер.
"Чтобы у нас это не проходило "под шумок" той концепции, которая была рассмотрена в первом чтении, а также было предметом дискуссии, изучения со стороны экспертного сообщества и профильных комитетов", – пояснил он.
После принятия нормативно-правового акта парламентарии анализируют, как он работает, насколько эффективен, есть ли проблемы. Если законопроект не совершенен, то в него необходимо внести правки, добавил Володин.
Напомним, первое пленарное заседание осенней сессии пройдет на Охотном Ряду во вторник, 10 сентября. Парламентарии будут работать до конца декабря.
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