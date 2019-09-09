Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию

Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В законотворческом портфеле находятся более 1,3 тысячи законопроектов, из них в первом чтении приняты 244 документа, во втором – четыре, уточнил он.



прочитано 85 раз