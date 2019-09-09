На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским

Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского привлекают к себе внимание не только на Украине и в России, но и во всем мире. О том, какой тон общения был выбран двумя лидерами, рассказал помощник украинского президента Андрей Ермак.

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