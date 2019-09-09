На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским

Многие эксперты выразили желание узнать подробности о том, как проходили переговоры Путина с Зеленским. Это легко объяснимо, поскольку от этого во многом зависит, как именно будет проходить дальнейшее взаимодействие двух стран, а также темпы мирного урегулирования в Донбассе.
Надежду на конструктивный диалог подарили слова помощника Владимира Зеленского Андрея Ермака. "Это был равный разговор двух президентов", – цитирует его НСН. Помощник украинского лидера добавил, что выводы о тоне переговоров можно сделать в том числе и по их итогам.
"Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождения", – цитирует RT Андрея Ермака. Он подчеркнул, что все, о чем говорили Владимир Путин и Владимир Зеленский, было исполнено в точном соответствии их словам.
"Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано", – подчеркнул помощник президента Украины.
Владимир Путин планирует пригласить @ZelenskyyUa в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков. Видимо, в ближайшее время будет диалог. #Украина #Зеленский pic.twitter.com/9G9cX2PfK4— UkrBorsh318 (@UkrBorsh318) August 30, 2019
Отметим, переговоры Путина и Зеленского об обмене заключенными между Россией и Украиной многими воспринимаются как своего рода прелюдия для встречи мировых лидеров в нормандском формате. Украинский лидер показал, что в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, он способен к конструктивному диалогу.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Не могу избавиться от дочери
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
Как вам водолеи?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?