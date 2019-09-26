Парламенты России и Китая будут вместе бороться с вмешательством извне

Отношения России и Китая носят особый характер и выходят за рамки дипломатических. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Парламентарии двух стран намерены вместе противостоять иностранному вмешательству.



Отношения России и Китая активно развиваются: в прошлом году товарооборот вырос почти на 20%, отметил Володин. В 2019-м Москва и Пекин вышли на 108 миллиардов долларов, а к 2024 году планируют достигнуть 200 миллиардов. В развитии торгово-экономических отношений большую роль играют парламенты двух стран, подчеркнул спикер Госдумы.



Это первый визит в Россию, который совершает Ли Чжаньшу в новом статусе, отметил Володин. Он напомнил, что в этом году исполняется 70 лет установления дипломатических контактов между Москвой и Пекином.

Основу отношений законодательных собраний двух стран составляет российско-китайская межпарламентская комиссия. Ее участники работали продуктивно, настало время подведения итогов, подчеркнул спикер Госдумы. Он выразил надежду, что межпарламентские контакты будут расширяться и призвал к сближению законодательств двух стран.

В свою очередь Ли Чжаньшу предложил развивать научно-техническое и межрегиональное сотрудничество. В частности, парламентарий указал на важность контактов в сфере космоса и цифровой экономики. "Россия обладает мощным фундаментом и потенциалом в научно-технических разработках, что касается новейших технологий особенно прикладных, Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире", – сказал он.

Отдельно Володин и Чжаньшу обсудили противодействие вмешательству во внутренние дела других стран. Китайский парламентарий отметил, что США пытаются вбить клин между Россией и Китаем. Вашингтон активно использует беспорядки и цветные революции, подчеркнул законодатель.

"Главной целью моего визита является обсуждение с российскими коллегами, как мы можем через нашу законодательную деятельность, через наше сотрудничество добиться предотвращения попыток Запада устроить "цветные революции" и вмешательство в наши внутренние дела", – сказал Чжаньшу.

По его словам, у Пекина есть доказательства причастности Вашингтона к беспорядкам в Гонконге. Володин поддержал китайского коллегу и напомнил о публикации на сайте американского посольства маршрута несанкционированного шествия в Москве.

Парламентариев КНР привлек опыт российских коллег по созданию законодательства для защиты государства от давления извне. Володин, в свою очередь, отметил, что принятые Москвой законы – калька с американских нормативно-правовых актов. При этом в Вашингтоне делают все, чтобы подобные законопроекты не принимались в других странах, посетовал спикер Госдумы.

"Наша задача – чтобы в рамках парламентского измерения мы все объединились и предпринимали конкретные шаги: остановить тех, кто зарвался, чтобы все‑таки вновь вернуться к тем правилам, которые были выработаны", – подчеркнул председатель нижней палаты.