Гневная толпа освистала опозоренного Бориса Джонсона

В Люксембургском герцогстве Джонсон должен был встретиться со своим коллегой Ксавье Беттелем. До этого премьер провел переговоры по поводу брекзита, и теперь должен был выступить на итоговой пресс-конференции. Однако собравшиеся активисты освистали Бориса. Они кричали "Позор тебе!".
Политик не выдержал такого обращения. Он довольно спешно проскользнул мимо недоброжелателей, а потом сел в служебный автомобиль и уехал, сообщает ТВ-Центр. Ксавье Беттелю пришлось выступать в одиночку перед журналистами. Он рассказал, что встреча прошла безрезультатно и призвал Британию придумать решение по вопросу брекзита.
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