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Политика

Все испортил: скандалист Лукашенко жестко подставил Путина

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
С такими друзьями и врагов не надо, гласит известное выражение. Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет казаться верным союзником России, но эксперты предупреждают: из-за Батьки старания Кремля по сближению постсоветского пространства могут пойти прахом.  
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На днях белорусский лидер встречался с бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Лукашенко распинался перед беглым политиком, покинувшим родину восемь лет назад, задаривал того подарками.

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В Киргизии дружбу Лукашенко с Бакиевым не оценили – официальный Бишкек выразил Минску ноту протеста. По словам представителей Киргизии, великодушные жесты Лукашенко в адрес экс-президента "в корне не отвечают принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами". 

Фактически на ровном месте белорусский лидер создал дипломатический конфликт между двумя ближайшими союзниками России на постсоветском пространстве. "Трещит не только Союзное Государство России и Беларуси. Под угрозой и Евразийский экономический союз (ЕАЭС)", – пишут авторы Telegram-канала "Преемник".  

Действительно, Союзное государство на сегодняшний момент можно назвать скорее мертвым, чем живым. Из-за упрямства Лукашенко и его желания выбить из Москвы как можно больше денег интеграция двух стран серьезно забуксовала.  

Теперь братаниями с бывшим киргизским лидером президент Белоруссии может поставить под угрозу Евразийский экономический союз – интеграционный проект, который Россия тщательно выстраивает последние несколько лет. Москве в этой ситуации придется или занимать сторону одного из участников конфликта в ущерб другому, или пытаться играть роль независимого арбитра, рискуя столкнуться с непониманием как в Минске, так и в Бишкеке.  

Учитывая, что отношения с Путиным у Лукашенко последнее время крайне натянутые, нельзя исключать, что встретился с Бакиевым Батька не просто так, по старой дружбе, а с расчетом на далеко идущие политические последствия. Дипломатический скандал между Белоруссией и Киргизией может серьезно ослабить позиции России на постсоветском пространстве. 

Автор: 8 августа 2019, 06:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

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