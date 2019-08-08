Все испортил: скандалист Лукашенко жестко подставил Путина

На днях белорусский лидер встречался с бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Лукашенко распинался перед беглым политиком, покинувшим родину восемь лет назад, задаривал того подарками.
В Киргизии дружбу Лукашенко с Бакиевым не оценили – официальный Бишкек выразил Минску ноту протеста. По словам представителей Киргизии, великодушные жесты Лукашенко в адрес экс-президента "в корне не отвечают принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами".
Фактически на ровном месте белорусский лидер создал дипломатический конфликт между двумя ближайшими союзниками России на постсоветском пространстве. "Трещит не только Союзное Государство России и Беларуси. Под угрозой и Евразийский экономический союз (ЕАЭС)", – пишут авторы Telegram-канала "Преемник".
Действительно, Союзное государство на сегодняшний момент можно назвать скорее мертвым, чем живым. Из-за упрямства Лукашенко и его желания выбить из Москвы как можно больше денег интеграция двух стран серьезно забуксовала.
Теперь братаниями с бывшим киргизским лидером президент Белоруссии может поставить под угрозу Евразийский экономический союз – интеграционный проект, который Россия тщательно выстраивает последние несколько лет. Москве в этой ситуации придется или занимать сторону одного из участников конфликта в ущерб другому, или пытаться играть роль независимого арбитра, рискуя столкнуться с непониманием как в Минске, так и в Бишкеке.
Учитывая, что отношения с Путиным у Лукашенко последнее время крайне натянутые, нельзя исключать, что встретился с Бакиевым Батька не просто так, по старой дружбе, а с расчетом на далеко идущие политические последствия. Дипломатический скандал между Белоруссией и Киргизией может серьезно ослабить позиции России на постсоветском пространстве.
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