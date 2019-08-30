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Зеленский получил пугающий намек из России

Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua/Николай Лазаренко
Министерство иностранных дел России выпустило комментарий своего департамента информации и печати по поводу начала работы Верховной рады Украины нового созыва.
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Несмотря на то, что с внеочередных выборов в Верховную раду Украины прошло много времени, первое заседание обновленного парламента состоялось только 29 августа. На нем народные избранники определились с собственным руководством, а также сформировали новый состав Кабинета министров.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали состоявшееся заседание. "В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны", – говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Таким образом и парламентарии, и президент Украины Владимир Зеленский получили своего рода намек-предупреждение о том, как легко можно забыть о необходимости отстаивания интересов избирателей, и к каким последствиям это может привести.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко поплатился за свое нежелание прислушиваться к чаяниям простых людей не только запятнанной репутацией после провала на выборах. Вдобавок ко всему он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Своих мест лишились и многие депутаты Верховной рады прошлого созыва . Избиратели показали им, что надеются на перемены и выбирают новые лица.

Свою оценку украинским политикам, в том числе и Владимиру Зеленскому, дают и представители других государств. "Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности", – отметили в Министерстве иностранных дел России.

Автор: 30 августа 2019, 16:38
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