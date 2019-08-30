Зеленский получил пугающий намек из России

Несмотря на то, что с внеочередных выборов в Верховную раду Украины прошло много времени, первое заседание обновленного парламента состоялось только 29 августа. На нем народные избранники определились с собственным руководством, а также сформировали новый состав Кабинета министров.
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали состоявшееся заседание. "В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны", – говорится в сообщении пресс-службы МИД России.
Таким образом и парламентарии, и президент Украины Владимир Зеленский получили своего рода намек-предупреждение о том, как легко можно забыть о необходимости отстаивания интересов избирателей, и к каким последствиям это может привести.
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко поплатился за свое нежелание прислушиваться к чаяниям простых людей не только запятнанной репутацией после провала на выборах. Вдобавок ко всему он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Своих мест лишились и многие депутаты Верховной рады прошлого созыва . Избиратели показали им, что надеются на перемены и выбирают новые лица.
Свою оценку украинским политикам, в том числе и Владимиру Зеленскому, дают и представители других государств. "Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности", – отметили в Министерстве иностранных дел России.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Стоит ли переезжать в Москву?
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
Наши питомцы.
Надоело одиночество!...
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кормить грудью на людях
Мужчина меня оскорбил