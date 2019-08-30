Дерзкий Трамп вылил ушат помоев на мечущегося Зеленского

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в Варшаве 1 сентября, сорвалась. Для президента Украины это стало очередным ударом по репутации, который он вынужден стерпеть из-за американского лидера.

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