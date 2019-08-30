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Политика

Дерзкий Трамп вылил ушат помоев на мечущегося Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в Варшаве 1 сентября, сорвалась. Для президента Украины это стало очередным ударом по репутации, который он вынужден стерпеть из-за американского лидера.
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Для Владимира Зеленского встреча с Дональдом Трампом была бы спасительной соломинкой, с помощью которой он мог исправить репутацию не самого последовательного и уверенного в себе лидера страны. Вместо этого президент Украины раз за разом терпит из-за американского коллеги унижение.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Вместо запланированного полноценного визита украинского лидера в США было принято решение о встрече на "нейтральной территории". В качестве такой точки выбрали Варшаву, куда оба политика приглашены на мероприятия в память о начале Второй мировой войны. Критики сразу расценили это как дипломатический провал.

Однако, словно этого было мало, встреча Зеленского и Трампа сорвалась вовсе. Как выяснилось, президент США отказался ехать в Польшу. Причина, по которой он пренебрег переговорами с украинским коллегой, похожа на насмешку.

Согласно прогнозам синоптиков, на Флориду надвигается ураган. Чтобы лично проконтролировать борьбу со стихией, Трамп отказался от заграничных вояжей. "Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана", – цитирует его издание "Обозреватель".

В Варшаву отправится американский вице-президент Майк Пенс. Станет ли Владимир Зеленский беседовать с ним, пока не сообщается. Впрочем, эта встреча, даже если она окажется плодотворной, вряд ли избавит украинский народ от ощущения, что на его лидера вылили ушат помоев.

Автор: 30 августа 2019, 10:21
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
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Гость
ОПЕЧАТКА В ЗАГОЛОВКЕ. нужно чтать : на ПУТИНА!
Это плесень на твоей голове на лбу печать стоит, где написано ПЛЕСЕНЬ

Какой ты плесень примитивный
Несёшь на сайте ты пургу
Для всех настолько ты противный
Тебе известно M Y Д A <цензура> Y
Гость
Ответить
ОПЕЧАТКА В ЗАГОЛОВКЕ. нужно чтать : на ПУТИНА!
Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
Украина - большой дурдом
Проводят там эксперимент
Промывка мозгов в доме том
Народ Украины больной пациент
А психиатор в нём президент

А кто Зеленский президент?
От украинцев получил доверие!
Возможно ЦРУ агент
Не выполняет народа мнения
А может предатель, есть сомнения?

Зеленский интервью даёт у стенки:
"Бандера герой, а Путин враг"
Как Порубий и Порошенко
Молотит языком дурак

Украина страна вассал
Инструмент давления на Россию
Зеленский согласен, он маргинал
И выполняет чужую миссию
1

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