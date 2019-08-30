Дерзкий Трамп вылил ушат помоев на мечущегося Зеленского

Для Владимира Зеленского встреча с Дональдом Трампом была бы спасительной соломинкой, с помощью которой он мог исправить репутацию не самого последовательного и уверенного в себе лидера страны. Вместо этого президент Украины раз за разом терпит из-за американского коллеги унижение.
Вместо запланированного полноценного визита украинского лидера в США было принято решение о встрече на "нейтральной территории". В качестве такой точки выбрали Варшаву, куда оба политика приглашены на мероприятия в память о начале Второй мировой войны. Критики сразу расценили это как дипломатический провал.
Однако, словно этого было мало, встреча Зеленского и Трампа сорвалась вовсе. Как выяснилось, президент США отказался ехать в Польшу. Причина, по которой он пренебрег переговорами с украинским коллегой, похожа на насмешку.
Согласно прогнозам синоптиков, на Флориду надвигается ураган. Чтобы лично проконтролировать борьбу со стихией, Трамп отказался от заграничных вояжей. "Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана", – цитирует его издание "Обозреватель".
"Трамп отменил визит в Польшу".— Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) August 29, 2019
Якобы из-за приближающегося урагана. Но мы-то понимаем, что раз Путина там не будет, чего же время тратить. Тем более всех шестерок он и так недавно видел..
В Варшаву отправится американский вице-президент Майк Пенс. Станет ли Владимир Зеленский беседовать с ним, пока не сообщается. Впрочем, эта встреча, даже если она окажется плодотворной, вряд ли избавит украинский народ от ощущения, что на его лидера вылили ушат помоев.
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