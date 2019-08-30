Зеленский обрушился знатным матом на галдящих депутатов

Как сообщает ТВ Центр, во время конфликтной ситуации в Верховной Раде обсуждался вопрос о снятии с депутатов неприкосновенности. В скором времени дискуссия стала больше похудеть на разговор "слепого с глухим". Президент попытался призвать коллег к порядку, но те не желали ничего слушать, и Зеленскому пришлось пойти на крайние меры.
Потеряв самообладание, президент грязно высказался в отношении депутатов. Кадры инцидента утекли в интернет. Пользователи не одобрили такую фривольность.
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