"Привыкает": как живет загнанный в угол Порошенко

Один из самых богатых и влиятельных бизнесменов на Украине Игорь Коломойский рассказал о встрече с бывшим президентом страны Петром Порошенко уже после того, как тот проиграл выборы. Он отметил, что пока политик привыкает к новой для себя роли.

Одно время Игорь Коломойский мог похвастаться не только солидным состоянием, но и не менее значительным политическим весом – он занимал должность губернатора Днепропетровской области. Все изменил конфликт с Петром Порошенко, который тогда возглавлял Украину.

В результате Игорь Коломойский лишился должности. Из его рук стали уплывать и активы. Процесс затормозился и, кажется, повернулся вспять только после того, как на выборах народ проголосовал за Владимира Зеленского как за нового президента.

Несмотря на все трудности, предприниматель не затаил обиды на своего оппонента. Он спокойно встретился с Петром Порошенко в Киеве уже после того, как тот провалился на выборах.

"Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения", – цитирует РИА Новости Игоря Коломойского. Предприниматель сам же дал ответ. "Нормально. Привыкает", – объяснил он.

Бизнесмен рассказал о вкладе, который Петр Порошенко внес в становление современной Украины. По его словам, хорошего было сделано не так много, однако все очень ценно. "Порошенко удержал страну в самое тяжелое время", – подчеркнул Игорь Коломойский.

Вынести вердикт по своему конфликту с политиком он предложил времени. "Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать – всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав", – добавил бизнесмен.

Эксперты неоднократно утверждали, что Игорь Коломойский стоит за участием Владимира Зеленского в президентской гонке. С этим связывают и огромное количество проблем, которые свалились на Петра Порошенко после его провала на выборах.

Бывший президент оказался загнан в угол. Дело в отношении Петра Порошенко обрастало все новыми эпизодами, пока даже самым ярым его сторонникам не стало казаться, что политик обречен либо на бегство, либо на заключение.