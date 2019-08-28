Наглеца Порошенко наказали за атаку на журналиста

Журналист считает возбужденное против него уголовное дело попыткой
Порошенко поднять свой рейтинг. Такое мнение Вышинский высказал после
освобождения из зала суда в Киеве, сообщают РИА Новости.
С помощью ареста журналиста Порошенко хотел получить дополнительную поддержку у избирателей. Неудачная попытка стоила теперь уже бывшему главе государства президентского кресла, подчеркнул Вышинский. "Ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме", – добавил он.
В среду, 28 августа, суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство, сообщает ФАН. Прокуратура не возражала против изменения меры пресечения. Журналист заверил суд, что не намерен скрываться от следствия и будет участвовать во всех судебных заседаниях.
Вышинский был арестован Херсонским городским судом в мае прошлого года. Его обвинили в государственной измене, поддержке Донецкой и Луганской народных республик, напомнил "Царьград". Сам журналист назвал обвинения абсурдными.
Смотрите на это фото внимательно , тут все кто виноват во всем происходящем «на украине»! Видно прям стремление Зе посадить Порошенко, во взгляде и грустном лице...— Константин Кнырик (@knyrikKS) August 24, 2019
Фоткает , судя по всему, Янукович, было бы логично ) pic.twitter.com/mUO6d7FfMv
Ситуация для Петра Порошенко ухудшается с каждым днем. По всей видимости, бывший глава государства всерьез опасается за свое будущее. Против политика и его окружения возбуждено 13 уголовных дел, не исключено, что их будет больше. Его подозревают в легализации преступных доходов, давлении на суд и других преступлениях.
На помощь Порошенко позвал американских лоббистов. Предполагается, что они замолвят за бывшего президента словечко в Вашингтоне, если того все-таки решат отправить за решетку.
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