Зеленский разочаровал порочной связью с Порошенко

Одна часть украинского общества возлагала на Владимира Зеленского большие надежды, другая – сильно его боялась. Примечательно, что столь противоположные эмоции у людей вызывало одно и то же предположение – что новый президент Украины порвет с наследием своего предшественника и начнет проводить самостоятельную политику.
Реальность, однако, показала несколько иную картину. "Для меня большим разочарованием стала очень существенная преемственность внешнеполитического курса от Петра Порошенко", – в эфире телеканала "112 Украина" признался бывший глава информационного департамента Министерства иностранных дел Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.
Он подчеркнул, что оправдывать подобную порочную связь с наследием своего предшественника неудачной внутриполитической конъюнктурой – дескать, благим намерениям Владимира Зеленского мешали нерадивые депутаты – не стоит. "Это полностью ответственность президента, не имеет значения, есть парламент или нет", – подчеркнул Волошин.
"У нас как было внешнее управление, так и осталось, когда к нам прилетает Болтон и рассказывает, что нам нельзя какого-то инвестора из Китая привлекать на определенное предприятие, или когда "Atlantic Council" определяет список потенциальных премьер-министров, а журналисты потом обсуждают как что-то само собой разумеющееся, я этого не ожидал", – добавил он. Отметим, Владимир Зеленский не является первопроходцем подобной позиции.
Такое уже происходило и во время президентства Петра Порошенко. Впрочем, от нового президента Украины ждали как раз того, чтобы он порвал с "грехами прошлого", когда интересы одной или другой стороны геополитического противостояния ставились выше, чем потребности самой страны. "Я предполагал, что господин Зеленский будет более равноудалён от всех – Москвы, Вашингтона, от Брюсселя. Этого нет", – заключил Олег Волошин.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Стоит ли переезжать в Москву?
Отец одиночка
Надоело одиночество!...
Наши питомцы.
Алексей или Николай?
Подросток одиночка