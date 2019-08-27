Брошенный в беде Порошенко встал на колени перед Трампом

У определенной части украинской политической элиты,
очевидно, существует опасение, что Вашингтон пожертвует интересами Киева ради
примирения с Москвой. Члены партии Порошенко обратились к Трампа с просьбой
"остаться партнером Украины".
Об обращении к главе Белого дома рассказала вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции, член "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, под письмом также подписались спикер Верховной рады Андрей Парубий и его заместитель Ирина Геращенко.
"Мы с коллегами подготовили и направили письмо президенту США с высказыванием надежды, что все-таки США и впредь будут оставаться надежным партнером Украины, которым они являются на протяжении последних пяти лет", – рассказала Климпуш-Цинцадзе
По всей видимости, Порошенко всерьез опасаются за свое будущее. Против бывшего президента возбуждено более 10 уголовных дел. Его подозревают в легализации преступных доходов, узурпации власти, давлении на суд.
Предчувствуя неладное, соратники пятого президента стали от него отворачиваться. Один их них – премьер-министр Владимир Гройсман – обвинил Порошенко в узурпации власти и препятствовании реформам.
Обращение "Европейской солидарности" к Трампу следует рассматривать в контексте уголовных дел против Порошенко. Очевидно, что таким образом он напоминает Вашингтону о своем существовании и просит американцев о защите в случае, если дело запахнет жареным.
США поддерживали Порошенко все годы его президентства. По-видимому, бывший глава государства надеется, что "заокеанские партнеры" его не бросят.
Чтобы защититься от уголовного преследования, Порошенко также решил обратиться к влиятельным лоббистам в Вашингтоне. Эксперты не исключают, что в США замолвят слово за бывшего президента, если того арестуют и попытаются судить.
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