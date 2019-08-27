Неудачнику Порошенко влепили мощную пощечину

"Марш ветеранов" – мероприятие не политическое,
рассказал в эфире телеканала "НАШ" украинский националист Сергей
Коротких. Поэтому Петру Порошенко и спикеру Верховной рады Андрею Парубию не
дали присоединиться к шествию, пояснил он.
По словам Коротких, Порошенко пытался перетянуть марш на себя и возглавить мероприятие. "Чтобы он шел во главе этого мероприятия, и потом орал свои любимые лозунги о том, что он главный защитник в стране", – добавил националист.
Однако бывшему президенту сообщили, что на этом мероприятии он нежеланный гость. С учетом того, что Порошенко последнее время слишком часто критикуют, Коротких не исключил, что участие в шествии могло бы окончиться для политика печально. "И он решил не проверять свое везение", – заключил радикал.
Порошенко также назвал формулу независимости Украины - это армия, язык и вера. Давайте по порядку: армия занята военными преступлениями, язык злостно навязывают, а вера во что? В новую власть, которая меняется чисто косметически? Агрессия и наивность – так бы я описал эту формулу pic.twitter.com/ADMmGaYoi0— Командир Полка (@kompolk) August 26, 2019
Напомним, 24 августа на Украине праздновали День независимости. В этом году президент Владимир Зеленский решил отказаться от военного парада, вместо него прошло Шествие достоинства. В нем приняли участие военные, волонтеры, а также гражданские специалисты – медики, учителя и другие.
Не согласные с отменой военного парада националисты решили провести альтернативное шествие ветеранов так называемой АТО – "Марш защитников". На него собралось почти 15 тысяч человек. Они прошли колонной от парка Шевченко до Майдана. Петра Порошенко среди них не было.
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