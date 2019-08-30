Лукашенко назначил цену за предательство Путина

Странным подарком, сопровождающимся не менее необычной речью, завершил Александр Лукашенко свою встречу с Джоном Болтоном. Советнику Дональда Трампа он вручил белорусскую водку.
Своего гостя белорусский президент заверил, что презентованный ему продукт по качеству превосходит то, что может предложить Россия. "Если понравится, мы вам передадим еще", – цитирует "Царьград" Александра Лукашенко. Конспирологи увидели в этом обмене любезностями больше, чем просто разговор. По их мнению, речь может идти о своего рода передаче сигналов о достижении неких договоренностей.
Так, в telegram-канале "Незыгарь", славящемся публикацией инсайдерской информации, появилось сообщение о том, что Александр Лукашенко постарался передать Дональду Трампу весточку о своей готовности предать Владимира Путина. За то, чтобы затормозить процесс интеграции с Россией в рамках Союзного государства он потребовал ни много ни мало 15 миллиардов долларов.
Кроме того, на встрече обсуждалась возможность снятия санкций с самого Александра Лукашенко, а также членов его семьи. В обмен на послабления президент Белоруссии якобы обещал американской стороне провести честные выборы в парламент. Более того, он пригласил Дональда Трампа в Минск.
Напомним, слухи о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит предательство российского лидера Владимира Путина ходили уже давно. Эксперты указывали, что политик не стремится выполнять обязательства, которые взял на себя Минск в рамках построения Союзного государства. При этом прекращать пользоваться всеми преференциями, предоставляемыми Москвой, он, кажется, не собирается.
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