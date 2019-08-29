Странная выходка беспардонного Лукашенко возмутила народ

Земельный надел Депардье достался на так называемом Минском
море – одном из крупнейших искусственных водохранилищ Белоруссии. Участок,
который актер получил в подарок от главы республики, стоит немалых денег.
"Думаю, пустая земля там бы стоила 100-300 тысяч долларов", – подсчитал
главный редактор издания "Наша Ніва" Егор Мартинович.
На Минском море у Депардье будут именитые соседи. Здесь проживает биатлонистка Дарья Домрачева, полузащитник национальной сборной Александр Глеб и другие состоятельные люди.
На щедрость Лукашенко белорусы отреагировали неоднозначно. "Приобрести свой кусок земли рядом со столицей – недостижимая мечта для большинства", – отмечает телеканал "Белсат".
Журналисты привели мнения жителей Минска. Некоторые комментаторы не увидели в подарке ничего предосудительного. Главное, полагают они, чтобы актер вкладывал деньги в местную экономику.
Другие высказались более критично. "Белорусскому народу ничего не выделяют, а почему-то знаменитостям выделяют?" – возмутились минчане. Люди недоумевают, чем Депардье мог заслужить "такую честь и привилегию" от Лукашенко.
На подаренном участке актер планирует построить дом. Проект уже готов, передает РИА Новости слова агента артиста Арно Фрилле. Он отметил, что Депардье получил землю еще в 2015 году, когда приезжал в Минск.
Напомним, Жерар Депардье получил российское гражданство 1 января 2013 года. При этом он сохранил гражданство Франции.
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